Один із найбільших у Росії виробників спецсплавів для армії звільняє працівників і скорочує графік

Ашинський металургійний завод (АМЗ), розташований у Челябінській області Росії, вирішив скоротити виробництво та штат. Так, до кінця року підприємство законсервує цех нержавіючої сталі та звільнить понад 300 працівників.

Як пише The Moscow Times із посиланнямна повідомлення регіональної прокуратури, робітникам запропонували варіанти подальшого працевлаштування на зустрічі із представниками відділу кадрів, профспілки, навчального центру, служби зайнятості та міської прокуратури.

На заводі оголосили про припинення виробництва "товарів для дому" з метою "концентрації ресурсів на випуску основної продукції та модернізації підприємства". Водночас там відмовилися конкретизувати терміни консервації цеху, наголосивши, що робити прогнози не дозволяє ринкова кон'юнктура попиту на посуд із нержавіючої сталі.

Співробітники заводу повідомили, що під скорочення підпадають 376 осіб, переважно жінки 45-57 років. За їхніми словами, інші цехи також "практично не працюють", людей відправляють у відпустки "без утримання" або переводять на скорочений графік.

Ашинський металургійний завод є містоутворюючим підприємством. Це один із найбільших у Росії виробників спеціальних сплавів – аморфної та електротехнічної сталі, товстолистового прокату – для потреб військових заводів, нафтогазової, хімічної, атомної, авіаційної та космічної промисловості. Крім цього, він випускає близько 700 найменувань товарів повсякденного споживання.

2024 року акції АМЗ викупила московська компанія "Урал-ВК". Її гендиректор Борис Царьов також очолює АТ "Армада", яке є власником "Амурсталі". Відповідно до звітності, у першому кварталі 2025 року АМЗ отримав чистий збиток у 219,3 млн руб. проти 2,4 млрд руб. чистого прибутку в аналогічному періоді 2024 року. Виторг скоротився в 1,6 раза, до 7,26 млрд руб.

Раніше повідомлялося, що найбільші російські промислові компанії вимушено скорочують робочий час чи чисельність співробітників на тлі уповільнення економіки, стагнації внутрішнього попиту та падіння експорту.

На початку вересня повідомлялося, що влада Росії обговорює введення мораторію на банкрутство для металургійних компаній, що може сигналізувати про зростаючу кризу в галузі.

Нагадаємо, в липні повідомляося, що російські сталеливарні компанії відчувають дедалі більші фінансові проблеми через підвищення ставок за кредитами, падіння попиту та посилення санкцій, що відрізають доступ до експортних ринків.