Республіканці готують законопроєкт про санкції проти країн, які торгують з Росією, - Reuters

Президент США Дональд Трамп повідомив, що республіканці розпочали розробку нового законопроєкту передбачає запровадження "дуже суворих санкцій" проти будь-якої країни, що продовжує вести бізнес із Росією.

Про це пише Reuters.

За словами президента, він особисто запропонував цю ідею.

"Як ви знаєте, я запропонував це, тому проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією, будуть застосовані дуже суворі санкції", - сказав Трамп.

За його словами, законодавці розглядають можливість включити Іран до цього списку. Він уточнив, що рішення щодо Тегерана може бути ухвалене в процесі доопрацювання законопроєкту.

Що передувало

Європейський Союз працює над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії. За словами, брюссельських дипломатів, об'єктами санкцій можуть стати російські енергетичні компанії та судна, що належать до російського "тіньового флоту".

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 12 листопада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Росії через її війну проти України. Обмеження, зокрема, стосуються танкерів "тіньового флоту".

Україна запровадила санкції проти 24 фізичних осіб і 31 юридичної особи з Росії, Китаю та Ірану.

Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

