Республіканці готують законопроєкт про санкції проти країн, які торгують з Росією, - Reuters

Президент США Дональд Трамп повідомив,  що республіканці розпочали розробку нового законопроєкту  передбачає запровадження "дуже суворих санкцій" проти будь-якої країни, що продовжує вести бізнес із Росією.

За словами президента, він особисто запропонував цю ідею.

"Як ви знаєте, я запропонував це, тому проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією, будуть застосовані дуже суворі санкції", - сказав Трамп.

За його словами, законодавці розглядають можливість включити Іран до цього списку. Він уточнив, що рішення щодо Тегерана може бути ухвалене в процесі доопрацювання законопроєкту.

  • Європейський Союз працює над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії. За словами, брюссельських дипломатів, об'єктами санкцій можуть стати російські енергетичні компанії та судна, що належать до російського "тіньового флоту".
  • Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 12 листопада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Росії через її війну проти України. Обмеження, зокрема, стосуються танкерів "тіньового флоту".
  • Україна запровадила санкції проти 24 фізичних осіб і 31 юридичної особи з Росії, Китаю та Ірану.
  • Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Чергове потужне бла-бла-бла.
17.11.2025 06:46 Відповісти
Щось про Байдена ви такого не говорили. Авжеж, він назвав путіна вбивцею. Це вам не бла-бла-бла!
17.11.2025 09:15 Відповісти
DW
Годинники Rolex та іменний злиток золота від делегації бізнесменів - так Швейцарія домоглася зниження мит від президента США Дональда Трампа, пише Axios.

Конституція США забороняє членам уряду країни приймати подарунки від іноземних держав без дозволу Конгресу. Однак Білий дім оформив годинники та злиток як дари президентській бібліотеці, що робить те, що сталося, законним, пише Axios з посиланням на представників адміністрації Трампа.
17.11.2025 06:48 Відповісти
Трамп наприкінці жовтня отримав у подарунок від президента Південної Кореї Лі Чже Мьона золоту корону, після чого заявив про зниження мит на південнокорейські товари.
17.11.2025 06:50 Відповісти
Проти ЄС?
17.11.2025 07:15 Відповісти
Орбанщину стосуватиметься?
17.11.2025 08:08 Відповісти
І все вам негаразд. Навіть коли нема чого сказати, завжди можна пройтися по кольору волосся Трампа.
17.11.2025 09:20 Відповісти
А в нього є волосся? Можливо, в носі і кілька волосин дожиною 30 см на потилиці, звідки він начісує собі на лисину.
17.11.2025 09:55 Відповісти
А на друга Зеленського - Міндіча теж накладуть санкції чи ні.? - бо він теж веде бізнес з москалями.
