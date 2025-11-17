Республіканці готують законопроєкт про санкції проти країн, які торгують з Росією, - Reuters
Президент США Дональд Трамп повідомив, що республіканці розпочали розробку нового законопроєкту передбачає запровадження "дуже суворих санкцій" проти будь-якої країни, що продовжує вести бізнес із Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
За словами президента, він особисто запропонував цю ідею.
"Як ви знаєте, я запропонував це, тому проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією, будуть застосовані дуже суворі санкції", - сказав Трамп.
За його словами, законодавці розглядають можливість включити Іран до цього списку. Він уточнив, що рішення щодо Тегерана може бути ухвалене в процесі доопрацювання законопроєкту.
Що передувало
- Європейський Союз працює над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії. За словами, брюссельських дипломатів, об'єктами санкцій можуть стати російські енергетичні компанії та судна, що належать до російського "тіньового флоту".
- Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 12 листопада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Росії через її війну проти України. Обмеження, зокрема, стосуються танкерів "тіньового флоту".
- Україна запровадила санкції проти 24 фізичних осіб і 31 юридичної особи з Росії, Китаю та Ірану.
- Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
