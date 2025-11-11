Санкції працюють: Один із найбільших покупців російського дизпалива почав скорочувати закупівлі

Бразилія, яка після після відмови Заходу від енергоресурсів Росії стала одним із основних споживачів російських нафтопродуктів, почала скорочувати закупівлі.

Як пише Financial Times із посиланням на офіційні торгові дані, хоча Бразилія входить до десятки найбільших виробників нафти світу, через нестачу переробних потужностей вона імпортує близько третини дизельного палива, передає The Moscow Times.

Із цієї кількості в першому півріччі 2025 року 60% поставок забезпечила Росія, проте у жовтні її частка впала до 17%.

Скорочення імпорту з Росії може пояснюватись "наслідками правової та регуляторної невизначеності", заявив FT дистриб'ютор палива Saara Combustíveis.

Oil Trading, що займається імпортом палива і належить мережі АЗС Ipiranga, повідомила, що не бере участі в угодах, які порушують санкції.

При цьому компанія не бачить ризику дефіциту на бразильському ринку через зниження російських поставок.

Експорт нафтопродуктів до Бразилії здійснюється з балтійських портів, де, за даними Wood Mackenzie, близько 40% обсягів, що поставляються, припадає на частку заводів "Роснєфті" й "Лукойлу" – компаній, проти яких президент США Дональд Трамп у жовтні ввів санкції. Це може додатково ускладнити експорт дизельного палива.

Бразилія збільшила закупівлі палива у Росії з $95 млн 2022 року до $5,4 млрд 2024 року.

Із того часу, як Європейський Союз наприкінці 2022 року ввів ембарго на закупівлі російської нафти, Бразилія до кінця вересня 2025 року придбала загалом 12% експортованих Росією нафтопродуктів, поступившись лише Туреччині (26%); Китай також купив 12%.

За даними Wood Mackenzie, знижка на російське паливо порівняно з продукцією НПЗ США досягала піку 16% у серпні 2023 року. Але останнім часом різниця в цінах із урахуванням витрат на доставку практично зникла, і це стало додатковим фактором відмови Бразилії від російських поставок.

Раніше стало відомо, що партії російської нафти, вивезені танкерами з морських портів, дедалі частіше залишаються без покупців через американські санкції, під які потрапили російські компанії "Роснєфть" та "Лукойл".

Санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу"

Нагадаємо, у жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

На початку листопада повідомлялоя, що морські поставки російської нафти впали найбільше з січня 2024 року через нові санкції США проти російських компаній "Лукойл" і "Роснєфть".