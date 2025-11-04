Санкції працюють: Експорт російської нафти морем впав до мінімуму за майже два роки, – Bloomberg

Морські поставки російської нафти впали найбільше з січня 2024 року через нові санкції США проти російських компаній "Лукойл" і "Роснєфть".

За підрахунками Bloomberg, середні обсяги перевезень з портів Росії за чотири тижні до 2 листопада становили 3,58 млн барелів на день, що приблизно на 190 тис. менше, ніж переглянутий показник за період до 26 жовтня, передає LIGA.net.

Відтак, скорочення поставок ударило по нафтових доходах РФ, які впали до найнижчого рівня з серпня.

Окрім того, нафтопереробні заводи в Китаї, Індії та Туреччині призупиняють закупівлі російської нафти й шукають альтернативні постачання, принаймні поки. На ці три країни припадає понад 95% російського експорту морської сирої нафти, тому компенсувати будь-яке значне скорочення їхніх закупівель буде майже неможливо.

При цьому голова глобального енерготрейдера Gunvor Group Торбйорн Торнквіст заявив, що російська нафта продовжуватиме потрапляти на світовий ринок, незважаючи на нові санкції США.

"Із часом ви побачите, що все більше російської нафти, що постраждала від проблем, так чи інакше потраплятиме на ринок. Це завжди якимось чином відбувається", – сказав Торнквіст.

Нагадаємо, раніше адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Міністерство фінансів США прогнозує, що нові санкції можуть позбавити Кремль до 30% доходів від нафти і газу.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.