"Російська нафта знайде шлях на ринок": Покупець активів "Лукойлу" прокоментував санкції проти РФ

Російська нафта продовжуватиме потрапляти на світовий ринок, незважаючи на нові санкції США.

Про це голова глобального енерготрейдера Gunvor Group Торбйорн Торнквіст заявив Bloomberg.

За його словами, з часом все більше російської нафти знайде покупців, адже Москві і раніше вдавалося обходити санкції.

"З часом ви побачите, що все більше російської нафти, що постраждала від проблем, так чи інакше потраплятиме на ринок... Це завжди якимось чином відбувається", – сказав Торнквіст.

Він спрогнозував, що Китай та деякі індійські нафтопереробні заводи продовжуватимуть купувати російську нафту попри заклики президента США Дональда Трампа.

"Китай продовжуватиме купувати, деякі індійські нафтопереробні заводи вже продовжують купувати її... Ніхто не може сказати напевно, але я скажу, що реакція цін та наслідки цього для постачання будуть відносно незначними", – додав голова Gunvor.

Він також прокоментував намір Gunvor Group придбати міжнародні активи найбільшої російської приватної нафтової компанії "Лукойл", які вона терміново виставила на продаж через санкції.

Торнквіст висловив сподівання, що Gunvor зможе отримати всі необхідні дозволи для її завершення, утому числі від США.

"Ми вважаємо, що вона задовольняє всі занепокоєння, які можуть виникнути в результаті угоди такого масштабу, враховуючи залучені сторони", – сказав бізнесмен.

Водночас він виключив можливість продажу будь-яких з цих активів назад, якщо санкції з "Лукойлу" будуть зняті.

Що відомо про продаж активів "Лукойл"?

Як повідомлялося, 23 жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні".

Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Одразу після цього "Лукойл" оголосив про продаж своїх міжнародних активів трейдеру Gunvor Group. Однак для завершення угоди ще потрібно отримати схвалення Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США та інші необхідні дозволи.

Міжнародний нафтотрейдер Gunvor історично має зв’язки з Росією і був створений завдяки торгівлі російською нафтою. Один із співзасновників компанії – давній соратник російського диктатора Путіна Геннадій Тимченко – потрапив під санкції США ще у 2014 році, тоді він передав свою частку іншому співзасновнику – Торбйорну Торнквісту, який очолює компанію.

Lukoil International GmbH зі штаб-квартирою у Відні керує понад сотнею дочірніх структур у близько 50 країнах і включає трейдингову Litasco з офісами у Женеві та Дубаї. Закордонні видобувні активи "Лукойлу" зосереджені у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані, Єгипті, ОАЕ та країнах Африки і забезпечують близько 5% сукупного видобутку. Серед ключових активів – частка 75% у родовищі West Qurna-2 в Іраку.

До периметра міжнародних активів також входить мережа понад 5 300 АЗС у 20 країнах, зокрема у США, та кілька нафтохімічних заводів у Європі.