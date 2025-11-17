РУС
Республиканцы готовят законопроект о санкциях против стран, которые торгуют с Россией, - Reuters

США готовят новые санкции против стран, сотрудничающих с РФ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что республиканцы приступили к разработке нового законопроекта, предусматривающего введение "очень строгих санкций" против любой страны, которая продолжает вести бизнес с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

По словам президента, он лично предложил эту идею.

"Как вы знаете, я предложил это, поэтому против любой страны, которая ведет бизнес с Россией, будут применены очень строгие санкции", - сказал Трамп.

По его словам, законодатели рассматривают возможность включить Иран в этот список. Он уточнил, что решение относительно Тегерана может быть принято в процессе доработки законопроекта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США отложили санкции против российского "Лукойла" на три недели после появления американского покупателя

Что предшествовало

  • Европейский Союз работает над новым 20-м пакетом санкций против России. По словам брюссельских дипломатов, объектами санкций могут стать российские энергетические компании и суда, принадлежащие российскому "теневому флоту".
  • Министр иностранных дел Канады Анита Ананд 12 ноября объявила о введении дополнительных санкций против России из-за ее войны против Украины. Ограничения, в частности, касаются танкеров "теневого флота".
  • Украина ввела санкции против 24 физических лиц и 31 юридического лица из России, Китая и Ирана.
  • Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции работают: один из крупнейших покупателей российского дизтоплива начал сокращать закупки

