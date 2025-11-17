Республиканцы готовят законопроект о санкциях против стран, которые торгуют с Россией, - Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что республиканцы приступили к разработке нового законопроекта, предусматривающего введение "очень строгих санкций" против любой страны, которая продолжает вести бизнес с Россией.

По словам президента, он лично предложил эту идею.

"Как вы знаете, я предложил это, поэтому против любой страны, которая ведет бизнес с Россией, будут применены очень строгие санкции", - сказал Трамп.

По его словам, законодатели рассматривают возможность включить Иран в этот список. Он уточнил, что решение относительно Тегерана может быть принято в процессе доработки законопроекта.

Что предшествовало

Европейский Союз работает над новым 20-м пакетом санкций против России. По словам брюссельских дипломатов, объектами санкций могут стать российские энергетические компании и суда, принадлежащие российскому "теневому флоту".

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд 12 ноября объявила о введении дополнительных санкций против России из-за ее войны против Украины. Ограничения, в частности, касаются танкеров "теневого флота".

Украина ввела санкции против 24 физических лиц и 31 юридического лица из России, Китая и Ирана.

Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

