Белый дом примет связанных с РПЦ лоббистов, чтобы обсудить "притеснения церкви" в Украине, - The Hill
По информации издания The Hill, лоббисты и представители духовенства, связанные с Русской православной церковью, на этой неделе проводят активную кампанию в Капитолии, включая встречи с представителями администрации Дональда Трампа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Согласно письму, направленному делегацией в Конгресс США, запланированы встречи с Управлением по вопросам веры Белого дома и представителями Госдепартамента. Целью визитов названо информирование американских чиновников о якобы "преследовании православных христиан" в Украине.
В состав делегации вошли представители Русской православной церкви за рубежом, Православной церкви в Америке и Сербской православной церкви. Возглавляют группу Питер Флю — юрист, представляющий УПЦ МП, и Кэтрин Вайтфорд, сопредседатель Национальной федерации молодых республиканцев. Оба сотрудничают с Робертом Амстердамом — лоббистом УПЦ МП, который распространяет пророссийские нарративы в США.
В Белом доме подтвердили, что Управление по вопросам веры проведет встречу с делегацией американских представителей православных церквей.
Между тем в Конгрессе некоторые республиканцы призывают генпрокурора Пэм Бонди проверить, использует ли Россия православные структуры в США с потенциально незаконной целью.
«https://www.facebook.com/watch/hashtag/%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D1%83?__eep__=6%2F&__tn__=*NK #ЦЕРКВУ В УКРАЇНІ ПІДДАЮТЬ ПЕРЕСЛІДУВАННЯМ, НЕ БАЧЕНИМ З ЧАСІВ https://www.facebook.com/watch/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2?__eep__=6%2F&__tn__=*NK #БІЛЬШОВИКІВ! ВИМАГАЙТЕ, ЩОБ ВОНИ СКАСУВАЛИ ЗАКОН 8371!"
КЕТРІН УАЙТФОРД (США) ЗАКЛИКАЛА ЗАХИСТИТИ https://www.facebook.com/watch/hashtag/%D1%83%D0%BF%D1%86?__eep__=6%2F&__tn__=*NK #УПЦ
(повний переклад)
Співголова Федерації молодих республіканців США Кетрін Уайтфорд засудила ухвалення в Україні закону #8371, який загрожує заборонити УПЦ, і закликала захистити православних українців та журналістів від переслідування українською владою.
«Мене звати Кетрін Вайтфорд, я співголова Національної федерації молодих республіканців.
20 серпня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроект 8371.
Розчерком пера по всій країні заборонили Українську Православну Церкву, яка понад тисячу років була домом для українського народу.
Саме духовенство, монашество та миряни вже багато років є об'єктами нападу СБУ та антихристиянських активістів. Поліція стояла осторонь, коли парафії УПЦ обшукували, захоплювали, забивали дошками та ув'язнювали журналістів, які повідомляли про широкомасштабне переслідування церкви в Україні.
Якщо це був статус-кво, коли УПЦ мала, хоча б на папері, політичний захист, то якою буде її доля з ухваленням законопроекту 8371?
Зараз Церква стоїть перед катастрофою, якої вона не знала з часів піка «більшовицької» влади. Як православна християнка, чию єпархію здебільшого заснували українські християни, які втікали від радянських переслідувань, моє серце розривається, коли я бачу, як історія повторюється (брехлива курва !!!).
Як американка і консерватор, я вражена тим, що мій уряд, заснований на свободі віросповідання, підтримує режим, який відкрито і з гордістю переслідує християн.
Наші обрані лідери повинні діяти негайно, якщо ми хочемо врятувати життя та гідність мільйонів українських православних християн, які просто хочуть поклонятися Христу в мирі та зберегти свою країну від іноземного вторгнення.
Представники наших ПЦУ , спец служб і дипломатія 24/7 повинні Білому дому предоставлчти факти що таке мпц і її афілійовані агенти і що вони робили і роблять в Україні
по-перше - РПЦ в Україні немає, бо УПЦ МП сама відхрестилась від кірюхи
по-друге - нехай Білий Дім спитає проти кого створювались бурєвєстніки-посєйдони і чи відпливли вже з чергування біля берегів США атомні підлотки рашки
респи точно бацануті - серед лобістів буде співголова молодіжки респів
.
чому не посилають в США митрополита Сімферопольського та Кримського Климента, щоб він розповів про "свободу совісті" в рашці.
ЗЄльоні соплежуї !!!
.
.
https://lenta.ru/comments/news/2020/02/04/weapon/
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Ядерное оружие - это спасение российского народа, его культуры и храмов. Об этом https://lenta.ru/tags/organizations/radiostantsiya-govorit-moskva/ радиостанции «Говорит Москва» сказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей https://lenta.ru/tags/persons/smirnov-dimitriy/ Димитрий Смирнов.
.