По информации издания The Hill, лоббисты и представители духовенства, связанные с Русской православной церковью, на этой неделе проводят активную кампанию в Капитолии, включая встречи с представителями администрации Дональда Трампа.

Согласно письму, направленному делегацией в Конгресс США, запланированы встречи с Управлением по вопросам веры Белого дома и представителями Госдепартамента. Целью визитов названо информирование американских чиновников о якобы "преследовании православных христиан" в Украине.

В состав делегации вошли представители Русской православной церкви за рубежом, Православной церкви в Америке и Сербской православной церкви. Возглавляют группу Питер Флю — юрист, представляющий УПЦ МП, и Кэтрин Вайтфорд, сопредседатель Национальной федерации молодых республиканцев. Оба сотрудничают с Робертом Амстердамом — лоббистом УПЦ МП, который распространяет пророссийские нарративы в США.

В Белом доме подтвердили, что Управление по вопросам веры проведет встречу с делегацией американских представителей православных церквей.

Между тем в Конгрессе некоторые республиканцы призывают генпрокурора Пэм Бонди проверить, использует ли Россия православные структуры в США с потенциально незаконной целью.

