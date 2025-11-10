С 2022 года по материалам СБУ начато более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП)

С 2022 года по материалам Службы безопасности начато 208 уголовных производств в отношении антиукраинской деятельности и других преступлений со стороны представителей УПЦ (МП),

Среди фигурантов – 27 высших чинов церкви: митрополиты и архиепископы, подозреваемые в работе на РФ, сообщает Цензор.НЕТ

По данным следствия, разоблаченные клирики выполняли задания российских спецслужб с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине

Для этого архиереи использовали религиозные общины, где вербовали верующих в агентурный аппарат РФ, оправдывали военные преступления рашистов и призывали к захвату нашего государства.

Так, недавно подозрение получил настоятель храма УПЦ (МП) в Донецкой области, который корректировал вражеский огонь по Силам обороны и распространял фейки об украинских защитниках. Злоумышленник находится под стражей.

Также, как установили совместные расследования СБУ и Нацполиции, отдельные клирики причастны к развращению несовершеннолетних, распространению детской порнографии и организации "уклонистских схем".

В целом по материалам Службы безопасности 78 фигурантов-представителей УПЦ (МП) уже получили подозрение в совершении преступлений.

Кроме того, еще 40 священнослужителей приговорены к тюремному заключению. В частности, приговоры получили четыре архиерея – управляющие епархиями в разных регионах Украины.

Также по инициативе СБУ прекращено украинское гражданство и отменены виды на временное проживание в нашем государстве 19 клирикам УПЦ (МП), имеющим российские паспорта.

В частности, по инициативе Службы безопасности было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, более известного как глава УПЦ (МП) Онуфрий.

По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский находится на связи с Московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от Московской патриархии, представители которой открыто выступают за российскую агрессию против Украины. Несмотря на полномасштабное вторжение, Онуфрий фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Владимира Гундяева).

Сам Московский патриарх также получил подозрение от СБУ. По данным следствия, он входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично одобрил полномасштабную войну против Украины.

Для распространения пропаганды Кирилл массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (МП) в Украине. Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы Кремля во время проповедей.

Кроме Кирилла, подозрение в совершении преступлений против Украины получили еще 18 представителей высшего духовенства РПЦ.

Одновременно по материалам Службы безопасности Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 17 священнослужителей УПЦ (МП), а также 23 руководителей РПЦ.

