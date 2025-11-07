РУС
Новости мобилизации
933 10

Сообщено о подозрении мэру Москвы Собянину, который организовал мобилизацию более 100 тысяч оккупантов

Сообщено о подозрении мэру Москвы Собянину

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили мэру Москвы Сергею Собянину о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения РФ Собянин сознательно способствовал вооруженной агрессии против Украины и обеспечивал ресурсы для ее продолжения, передает Цензор.НЕТ.

В частности, установлено, что он:

  • организовал мобилизационные процессы и создал инфраструктуру для набора личного состава, в том числе иностранцев, что позволило сформировать около 100 тысяч военнослужащих для армии РФ;
  • ввел финансовые стимулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей;
  • способствовал строительству фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях Украины, привлекая к этому ресурсы коммунальных предприятий Москвы;
  • обеспечивал развитие оборонно-промышленного комплекса РФ, в частности в сфере производства зенитно-ракетных комплексов С-400 и беспилотных систем.

"Действия Собянина являются осознанным вкладом в реализацию преступной политики РФ по захвату украинских территорий", – подчеркнули в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.

Досудебное расследование проводит Главное следственное управление СБУ.

москва (3111) россия (97974) СБУ (20587) Собянин Сергей (57) Офис Генпрокурора (2758) война в Украине (6784)
Топ комментарии
+9
"коли коту нічого робити, то він яйця собі лиже" я думаю собакіну і інших пофіг на отакі "підозри" ще розстріляйте заочно.
07.11.2025 14:44 Ответить
+2
пАтужно!
07.11.2025 14:54 Ответить
+1
ну нормальний же кацапський чуваш.
до ***** підозр нема?
ну і нехай...
07.11.2025 14:44 Ответить
треба купляти кулемет.
навіщо тобі кулемет, сусіди питають?
мо я до кого в гості піду,
а може до мене хто прийде....
07.11.2025 14:56 Ответить
Тепер на собяніна чекає, або самокат, або ліфт, або чай, або кафе-ресторан, або Павутина2, …. Свято наближається!
07.11.2025 14:59 Ответить
Ідиотизм! Звучить рівно, як ЗАОЧНО зайнятись сексом
07.11.2025 15:18 Ответить
дядік фсьо - запалений...
рубайте їх далі, козаки!
07.11.2025 15:22 Ответить
як каже моя кума з Ченігівщіни - ніхт зупинятенць!
а потім і лукашонка з коленькою пощюпаємо...
07.11.2025 15:25 Ответить
А тому челу шо зірвав мобілізацію в Україні - шо, зовсім ні якої підозри.
07.11.2025 15:49 Ответить
Ну це ж смішно, як діти малі так соромитись.
07.11.2025 15:50 Ответить
 
 