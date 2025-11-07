Сообщено о подозрении мэру Москвы Собянину, который организовал мобилизацию более 100 тысяч оккупантов

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили мэру Москвы Сергею Собянину о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины.

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения РФ Собянин сознательно способствовал вооруженной агрессии против Украины и обеспечивал ресурсы для ее продолжения, передает Цензор.НЕТ.

В частности, установлено, что он:

организовал мобилизационные процессы и создал инфраструктуру для набора личного состава, в том числе иностранцев, что позволило сформировать около 100 тысяч военнослужащих для армии РФ;

ввел финансовые стимулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей;

способствовал строительству фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях Украины, привлекая к этому ресурсы коммунальных предприятий Москвы;

обеспечивал развитие оборонно-промышленного комплекса РФ, в частности в сфере производства зенитно-ракетных комплексов С-400 и беспилотных систем.

"Действия Собянина являются осознанным вкладом в реализацию преступной политики РФ по захвату украинских территорий", – подчеркнули в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.

Досудебное расследование проводит Главное следственное управление СБУ.

