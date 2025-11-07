933 10
Сообщено о подозрении мэру Москвы Собянину, который организовал мобилизацию более 100 тысяч оккупантов
Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили мэру Москвы Сергею Собянину о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины.
По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения РФ Собянин сознательно способствовал вооруженной агрессии против Украины и обеспечивал ресурсы для ее продолжения, передает Цензор.НЕТ.
В частности, установлено, что он:
- организовал мобилизационные процессы и создал инфраструктуру для набора личного состава, в том числе иностранцев, что позволило сформировать около 100 тысяч военнослужащих для армии РФ;
- ввел финансовые стимулы для мобилизованных, контрактников и членов их семей;
- способствовал строительству фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях Украины, привлекая к этому ресурсы коммунальных предприятий Москвы;
- обеспечивал развитие оборонно-промышленного комплекса РФ, в частности в сфере производства зенитно-ракетных комплексов С-400 и беспилотных систем.
"Действия Собянина являются осознанным вкладом в реализацию преступной политики РФ по захвату украинских территорий", – подчеркнули в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.
Досудебное расследование проводит Главное следственное управление СБУ.
до ***** підозр нема?
ну і нехай...
навіщо тобі кулемет, сусіди питають?
мо я до кого в гості піду,
а може до мене хто прийде....
рубайте їх далі, козаки!
а потім і лукашонка з коленькою пощюпаємо...