РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11741 посетитель онлайн
Новости мобилизации Мобилизация в Украине Бронирование работников
1 185 4

Рада разрешила бронировать работников ОПК, даже если у них есть проблемы с учетом

Бронирование работников ОПК: что решила Рада?

Верховная Рада одобрила законопроект, который позволит бронировать работников предприятий ОПК, даже если у них есть проблемы с военным учетом.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Бронирование будет действовать только один раз в год и не освобождает от ответственности.

Устанавливается максимальный срок испытания - 45 дней при приеме на работу на предприятия ОПК

Работодатель имеет право уволить работника, если он не устранил нарушения воинского учета вовремя.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

ВР (29438) бронирование (166) мобилизация (2915)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А роботодавець хто? філія ТЦК що чимось зобовязана цему органу))))
показать весь комментарий
09.10.2025 12:40 Ответить
Вже мабуть відчули що така безконтрольна бусифікація вдарила по економіці, ну якщо подовжувати далі , пакувати простих робітників то на економіці України можна ставити хрест (і ніякі гроші заходу не допоможуть)
показать весь комментарий
09.10.2025 13:12 Ответить
Ми вашу схему відразу розкусили. Думайте ще
показать весь комментарий
09.10.2025 13:14 Ответить
 
 