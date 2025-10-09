Рада разрешила бронировать работников ОПК, даже если у них есть проблемы с учетом
Верховная Рада одобрила законопроект, который позволит бронировать работников предприятий ОПК, даже если у них есть проблемы с военным учетом.
Об этом сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.
Бронирование будет действовать только один раз в год и не освобождает от ответственности.
Устанавливается максимальный срок испытания - 45 дней при приеме на работу на предприятия ОПК
Работодатель имеет право уволить работника, если он не устранил нарушения воинского учета вовремя.
Деніс
Sergey #606813
tanix pristavka
