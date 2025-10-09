Рада разрешила бронировать работников ОПК, даже если у них есть проблемы с учетом

Верховная Рада одобрила законопроект, который позволит бронировать работников предприятий ОПК, даже если у них есть проблемы с военным учетом.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Бронирование будет действовать только один раз в год и не освобождает от ответственности.

Устанавливается максимальный срок испытания - 45 дней при приеме на работу на предприятия ОПК

Работодатель имеет право уволить работника, если он не устранил нарушения воинского учета вовремя.

