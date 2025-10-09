Рада дозволила бронювати працівників ОПК, навіть якщо у тих є проблеми з обліком
Верховна Рада схвалила законопроєкт, який дозволить бронювати працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.
Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Бронювання діятиме лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності.
Встановлюється максимальний строк випробування — 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК
Роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Деніс
показати весь коментар09.10.2025 12:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sergey #606813
показати весь коментар09.10.2025 13:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
tanix pristavka
показати весь коментар09.10.2025 13:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль