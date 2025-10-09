УКР
Рада дозволила бронювати працівників ОПК, навіть якщо у тих є проблеми з обліком

Бронювання працівників ОПК: що вирішила Рада?

Верховна Рада схвалила законопроєкт, який дозволить бронювати працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.

Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Бронювання діятиме лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності.

Встановлюється максимальний строк випробування — 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК

Роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.

ВР (15254) бронювання (364) мобілізація (3240)
А роботодавець хто? філія ТЦК що чимось зобовязана цему органу))))
показати весь коментар
09.10.2025 12:40 Відповісти
Вже мабуть відчули що така безконтрольна бусифікація вдарила по економіці, ну якщо подовжувати далі , пакувати простих робітників то на економіці України можна ставити хрест (і ніякі гроші заходу не допоможуть)
показати весь коментар
09.10.2025 13:12 Відповісти
Ми вашу схему відразу розкусили. Думайте ще
показати весь коментар
09.10.2025 13:14 Відповісти
 
 