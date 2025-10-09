Рада дозволила бронювати працівників ОПК, навіть якщо у тих є проблеми з обліком

Верховна Рада схвалила законопроєкт, який дозволить бронювати працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.

Про це повідомила пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Бронювання діятиме лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності.

Встановлюється максимальний строк випробування — 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК

Роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.

