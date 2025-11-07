Повідомлено про підозру меру Москви Собяніну, який організував мобілізацію понад 100 тисяч окупантів
Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили меру Москви Сергію Собяніну про підозру у пособництві веденню агресивної війни проти України.
За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення РФ Собянін свідомо сприяв збройній агресії проти України та забезпечував ресурси для її продовження, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, встановлено, що він:
- організував мобілізаційні процеси та створив інфраструктуру для набору особового складу, у тому числі іноземців, що дозволило сформувати близько 100 тисяч військовослужбовців для армії рф;
- запровадив фінансові стимули для мобілізованих, контрактників і членів їхніх сімей;
- сприяв будівництву фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях України, залучаючи до цього ресурси комунальних підприємств москви;
- забезпечував розвиток оборонно-промислового комплексу рф, зокрема у сфері виробництва зенітно-ракетних комплексів С-400 та безпілотних систем.
"Дії Собяніна є усвідомленим внеском у реалізацію злочинної політики РФ щодо захоплення українських територій", – наголосили в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.
Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління СБУ.
до ***** підозр нема?
ну і нехай...
навіщо тобі кулемет, сусіди питають?
мо я до кого в гості піду,
а може до мене хто прийде....
рубайте їх далі, козаки!
а потім і лукашонка з коленькою пощюпаємо...