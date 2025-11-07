Поджигали автомобили и административные здания на Киевщине и Житомирщине: осуждены трое агентов РФ, - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины и Нацполиции сроки заключения получили трое агентов ФСБ, поджигавшие автомобили Сил обороны и здания госучреждений в северных регионах Украины.

Как установило следствие, все фигуранты нашли своих кураторов через телеграм-каналы в поиске "легких заработков".

Киевская область

В Киевской области в июле 2024 года задержали агентурную пару, которая подожгла мультивен ВСУ и два внедорожника, предназначенные для украинских военных. Злоумышленники снимали поджоги на видео и отправляли их заказчикам. Суд назначил каждому по 5,5 лет лишения свободы.

Житомирская область

В Житомирской области осудили 21-летнего рецидивиста, который в феврале этого года поджог админздание сельсовета. За это преступление он получил 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Всех троих поджигателей признали виновными по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

