15 лет тюрьмы получили дезертир и его сообщник, которые по заказу РФ поджигали объекты "Укрзализныци", - СБУ

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы двух агентов ФСБ, которые по заданию российских спецслужб поджигали объекты Укрзализныци в Черкасской области. Злоумышленников задержали сотрудники СБУ при попытке поджога релейного шкафа сигнальной установки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Обоих злоумышленников задержали в августе 2024 года "на горячем", когда они пытались уничтожить релейный шкаф сигнальной установки "Укрзализныци"", - говорится в сообщении.

Контрактник из воинской части сотрудничал с ФСБ

По данным следствия, заказ РФ выполнял 25-летний контрактник одной из воинских частей Черкасской области, который самовольно покинул свое подразделение и скрывался на территории региона.

В это время он активно искал "легкие заработки" в телеграм-каналах, где и попал в поле зрения ФСБ.

В обмен на обещания "быстрого заработка" дезертир согласился работать на российскую спецслужбу. После агентурного инструктажа он приступил к подготовке к совершению диверсий на магистральных линиях железнодорожного сообщения центрального региона.

На этом этапе он привлек к подрывной деятельности своего знакомого – местного безработного.

Как действовали предатели?

Вместе они проводили доразведку возле релейных шкафов, фотографировали их, "согласовывали" с куратором, а затем поджигали с помощью легковоспламеняющейся смеси.

Для "отчета" перед российской спецслужбой агенты снимали возгорание на телефонные камеры и отправляли видео ФСБ.

Во время обысков у злоумышленников изъяты средства поджога и смартфоны с доказательствами работы на РФ.

По материалам следователей Службы безопасности суд признал обоих агентов виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).