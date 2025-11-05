15 років тюрми отримали дезертир та його спільник, які на замовлення РФ підпалювали об’єкти "Укрзалізниці", - СБУ

Суд засудив до 15 років позбавлення волі двох агентів ФСБ, які за завданням російських спецслужб підпалювали об’єкти Укрзалізниці на Черкащині. Зловмисників затримали співробітники СБУ під час спроби підпалу релейної шафи сигнальної установки.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Обох зловмисників затримали у серпні 2024 року "на гарячому", коли вони намагалися знищити релейну шафу сигнальної установки "Укрзалізниці"", - ідеться в повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Контрактник з військової частини співпрацював з ФСБ

За даними слідства, замовлення РФ виконував 25-річний контрактник однієї з військових частин Черкаської області, який самовільно залишив свій підрозділ та переховувався на території регіону.

У цей час він активно шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах, де і потрапив у поле зору ФСБ.

В обмін на обіцянки "швидкого заробітку", дезертир погодився працювати на російську спецслужбу. Після агентурного інструктажу він розпочав підготовку до вчинення диверсій на магістральних лініях залізничного сполучення центрального регіону.

На цьому етапі він залучив до підривної діяльності свого знайомого –місцевого безробітного.

Також читайте: СБУ затримала ще одного агента ФСБ, який коригував російські удари по Краматорську. ФОТО

Як діяли зрадники?

Разом вони проводили дорозвідку біля релейних шаф, фотографували їх, "погоджували" з куратором, а потім підпалювали за допомогою легкозаймистої суміші.

Для "звіту" перед російською спецслужбою агенти знімали загоряння на телефонні камери та відправляли відео фсб.

Під час обшуків у зловмисників вилучено засоби підпалу та смартфони із доказами роботи на рф.

Також дивіться: СБУ затримала агента РФ, який коригував удари РФ по енергетиці Києва. ФОТОрепортаж

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав обох агентів винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).