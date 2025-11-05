РУС
Новости Задержание корректировщиков
2 037 14

СБУ задержала агента РФ, который корректировал удары РФ по энергетике Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киевской области задержан участник агентурной группы РФ, которая корректировала удары российских захватчиков по столице.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Разоблачение группы

В мае 2025 года был задержан первый участник вражеской ячейки, который отслеживал локации Сил обороны для ударов РФ. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание второго агента

Им оказался 49-летний работник местной станции техобслуживания. Мужчина искал легких заработков в Telegram-каналах, где его и завербовала ФСБ.

Корректировал удары по энергетике Киева. СБУ задержала агента РФ

Фигурант собирал информацию о техническом состоянии энергообъектов столичного региона, а затем отправлял эти данные куратору вместе с координатами.

Среди приоритетных целей были электроподстанции, которые продолжают обеспечивать светом большую часть Киева.

Также он отслеживал по городу и его окрестностям запасные пункты базирования украинских защитников.

Задержание

СБУ задокументировала преступления мужчины и задержала его. Во время обысков изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Корректировал удары по энергетике Киева. СБУ задержала агента РФ

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Киев (26315) Киевская область (4433) СБУ (20580) корректировщик (137)
Топ комментарии
+7
Чергова смердюча савкова відрижка...
показать весь комментарий
05.11.2025 10:10 Ответить
+5
до суду потрібно щоб він часто спотикався і падав носом об підлогу...
показать весь комментарий
05.11.2025 10:11 Ответить
+3
Покидьку 49 років - вік призовний. Ухилянт 100%. Працював на СТО, тобто заробляв достатні гроші на життя, тому пішов на співпрацю з кацапами з ідейних мотивів, а не як малолітні шмаркачі - за куці гроші. Висновок : ухилянти є або діючими пособниками ворога, або потенційними шпигунами-диверсантами, чия зрада України є лише питанням часу і обставин. Кожного ухилянта слід розглядати саме у такому контексті - зрадник Батьківщини.
показать весь комментарий
05.11.2025 10:30 Ответить
Чергова смердюча савкова відрижка...
показать весь комментарий
05.11.2025 10:10 Ответить
СБУ треба було працювати на випиредження , а не детективив НАБУ ,по ночам ламати А ГОЛОВНЕ -УТИЛИЗОВАТИ, КРОТОВ И ГНИД НА Банковой
показать весь комментарий
05.11.2025 10:24 Ответить
до суду потрібно щоб він часто спотикався і падав носом об підлогу...
показать весь комментарий
05.11.2025 10:11 Ответить
На уранові рудники таку мразь
показать весь комментарий
05.11.2025 10:12 Ответить
Або копальні, або треба повертати смертну кару. Якісь довбаки..не подобається Україна - вали найух з пляжу за парєбрік..а ні, собі на голови ракети коригують
показать весь комментарий
05.11.2025 10:23 Ответить
Їм не Україна не подобається їм гроші подобаються
показать весь комментарий
05.11.2025 10:34 Ответить
"до суду потрібно щоб він часто спотикався і падав носом об підлогу..." - так це до тцк. Там всі "спеціалісти" по цій справі.
показать весь комментарий
05.11.2025 11:02 Ответить
Посадити у кімнату без світла та вікон до кінця життя - нехай координує свої дії з ложкою та тарілкою
показать весь комментарий
05.11.2025 10:22 Ответить
Можна ще йому "музичну шкатулку" влаштувати))
показать весь комментарий
05.11.2025 10:24 Ответить
Ходять довкола, а до головного крота зась їм?
показать весь комментарий
05.11.2025 10:24 Ответить
Покидьку 49 років - вік призовний. Ухилянт 100%. Працював на СТО, тобто заробляв достатні гроші на життя, тому пішов на співпрацю з кацапами з ідейних мотивів, а не як малолітні шмаркачі - за куці гроші. Висновок : ухилянти є або діючими пособниками ворога, або потенційними шпигунами-диверсантами, чия зрада України є лише питанням часу і обставин. Кожного ухилянта слід розглядати саме у такому контексті - зрадник Батьківщини.
показать весь комментарий
05.11.2025 10:30 Ответить
Скільки падли завдають шкоди. Такі не повинні жити.
показать весь комментарий
05.11.2025 11:10 Ответить
прив'яжіть його там куди він коригував, хай сидить, чекає прилотів.
показать весь комментарий
05.11.2025 10:37 Ответить
Закрийти нарештіт ті телеграм канали які використовує ворог ,а колоборанську мерзоту треба знищувати нічого їх утримувати.
показать весь комментарий
05.11.2025 11:14 Ответить
 
 