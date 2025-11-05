СБУ задержала агента РФ, который корректировал удары РФ по энергетике Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киевской области задержан участник агентурной группы РФ, которая корректировала удары российских захватчиков по столице.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Разоблачение группы
В мае 2025 года был задержан первый участник вражеской ячейки, который отслеживал локации Сил обороны для ударов РФ. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Задержание второго агента
Им оказался 49-летний работник местной станции техобслуживания. Мужчина искал легких заработков в Telegram-каналах, где его и завербовала ФСБ.
Фигурант собирал информацию о техническом состоянии энергообъектов столичного региона, а затем отправлял эти данные куратору вместе с координатами.
Среди приоритетных целей были электроподстанции, которые продолжают обеспечивать светом большую часть Киева.
Также он отслеживал по городу и его окрестностям запасные пункты базирования украинских защитников.
Задержание
СБУ задокументировала преступления мужчины и задержала его. Во время обысков изъят телефон с доказательствами работы на врага.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
