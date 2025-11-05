СБУ задержала агента РФ, который корректировал удары РФ по энергетике Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киевской области задержан участник агентурной группы РФ, которая корректировала удары российских захватчиков по столице.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Разоблачение группы

В мае 2025 года был задержан первый участник вражеской ячейки, который отслеживал локации Сил обороны для ударов РФ. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание второго агента

Им оказался 49-летний работник местной станции техобслуживания. Мужчина искал легких заработков в Telegram-каналах, где его и завербовала ФСБ.

Фигурант собирал информацию о техническом состоянии энергообъектов столичного региона, а затем отправлял эти данные куратору вместе с координатами.

Среди приоритетных целей были электроподстанции, которые продолжают обеспечивать светом большую часть Киева.

Также он отслеживал по городу и его окрестностям запасные пункты базирования украинских защитников.

Задержание

СБУ задокументировала преступления мужчины и задержала его. Во время обысков изъят телефон с доказательствами работы на врага.







В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

