Передавал оккупантам локации ПВО и аэродромов в двух областях: СБУ задержала агента РФ в Киеве

Киевлянин передавал РФ информацию о ПВО и аэродромах в двух областях

В Киеве задержан российский агент, который корректировал удары войск РФ по Киевской и Полтавской областям.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Каким было задание от оккупантов?

Мужчина должен был искать и передавать россиянам координаты авиационных баз, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов Сил обороны.

Корректировкой российских ударов занимался киевлянин, которого завербовала ФСБ, когда тот публиковал прокремлевские комментарии в телеграм.

Мужчина объезжал на собственном авто местность и обозначал на гугл-картах расположение оборонительных объектов.

Также он фиксировал направления и количество вылетов боевой авиации ВСУ через воздушное пространство обоих регионов.

После разведывательных вылазок мужчина присылал "отчет" куратору в виде скриншотов электронных карт с координатами объектов и собственными комментариями.

Задержание СБУ

Агента задержали "на горячем", когда тот проводил доразведку возле одной из локаций.

На месте у него изъяли смартфон с доказательствами работы на РФ.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, он находится под стражей. За содеянное ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Здорове падло. Цікаво, скілько йому років?
21.10.2025 13:15 Ответить
А ЧЕГО ПРЕСТУПНИКА-ПУТИНА ПОКАЗЫВАЮТ ЛИЦО, А ЕГО ШЕСТЁРОК, НЕТ !!!???
21.10.2025 13:16 Ответить
А коли ЗЕ знімає завод з виробництва ракет і фільм про ППО і захисні споруди - то це скільки років?
21.10.2025 13:17 Ответить
ДОГОВОРНЯК С БАНДИТСКИМ КОДЛОМ !!!???
21.10.2025 13:17 Ответить
Приліпити до лоба "радіоуправляєму міну" (щоб не втікло) і на розмінування на Донбас навіщо цю мразь ще кормити чи судити
21.10.2025 13:32 Ответить
 
 