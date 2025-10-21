Передавал оккупантам локации ПВО и аэродромов в двух областях: СБУ задержала агента РФ в Киеве
В Киеве задержан российский агент, который корректировал удары войск РФ по Киевской и Полтавской областям.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Каким было задание от оккупантов?
Мужчина должен был искать и передавать россиянам координаты авиационных баз, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов Сил обороны.
Корректировкой российских ударов занимался киевлянин, которого завербовала ФСБ, когда тот публиковал прокремлевские комментарии в телеграм.
Мужчина объезжал на собственном авто местность и обозначал на гугл-картах расположение оборонительных объектов.
Также он фиксировал направления и количество вылетов боевой авиации ВСУ через воздушное пространство обоих регионов.
После разведывательных вылазок мужчина присылал "отчет" куратору в виде скриншотов электронных карт с координатами объектов и собственными комментариями.
Задержание СБУ
Агента задержали "на горячем", когда тот проводил доразведку возле одной из локаций.
На месте у него изъяли смартфон с доказательствами работы на РФ.
Сейчас мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, он находится под стражей. За содеянное ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль