Передавав окупантам локації ППО та аеродромів у двох областях: СБУ затримала агента РФ у Києві

Киянин передавав РФ інформацію про ППО та аеродроми в двох областях

У Києві затримано російського агента, який коригував удари військ РФ по Київській та Полтавській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Яким було завдання від окупантів?

Чоловік мав шукати та передавати росіянам координати авіаційних баз, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Сил оборони.

Також читайте: СБУ затримала далекобійника, який працював на ФСБ та коригував удари РФ. ФОТОрепортаж

Коригуванням російських ударів займався киянин, якого завербувала ФСБ, коли той публікував прокремлівські коментарі в Телеграм.

Чоловік об'їжджав на власному авто місцевість і позначав на гугл-картах розташування оборонних об’єктів.

Також він фіксував напрямки та кількість вильотів бойової авіації ЗСУ через повітряний простір обох регіонів.

Після розвідувальних вилазок чоловік надсилав "звіт" кураторові у вигляді скріншотів електронних карт з координатами об’єктів та власними коментарями.

Також читайте: Наводив удари рашистів на Краматорському напрямку: агента РФ засудили до 10 років тюрми, - СБУ

Затримання СБУ

Агента затримали "на гарячому", коли той проводив дорозвідку біля однієї з локацій.

На місці у нього вилучили смартфон із доказами роботи на РФ.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, він перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.

Читайте: Коригував удари РФ по Харкову 5 червня: СБУ затримала російського агента. ФОТОрепортаж

Київ СБУ коригування
Здорове падло. Цікаво, скілько йому років?
показати весь коментар
21.10.2025 13:15 Відповісти
А ЧЕГО ПРЕСТУПНИКА-ПУТИНА ПОКАЗЫВАЮТ ЛИЦО, А ЕГО ШЕСТЁРОК, НЕТ !!!???
показати весь коментар
21.10.2025 13:16 Відповісти
А коли ЗЕ знімає завод з виробництва ракет і фільм про ППО і захисні споруди - то це скільки років?
показати весь коментар
21.10.2025 13:17 Відповісти
ДОГОВОРНЯК С БАНДИТСКИМ КОДЛОМ !!!???
показати весь коментар
21.10.2025 13:17 Відповісти
Приліпити до лоба "радіоуправляєму міну" (щоб не втікло) і на розмінування на Донбас навіщо цю мразь ще кормити чи судити
показати весь коментар
21.10.2025 13:32 Відповісти
Розстріляти паскуду і іншим наука буде і знову через телеграм.
показати весь коментар
21.10.2025 14:55 Відповісти
Посадіть їого у клітку з отими свинями, що на дохлих чмоскальях від'їлись, хай поспілкуються...
показати весь коментар
21.10.2025 15:07 Відповісти
 
 