Передавав окупантам локації ППО та аеродромів у двох областях: СБУ затримала агента РФ у Києві

У Києві затримано російського агента, який коригував удари військ РФ по Київській та Полтавській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Яким було завдання від окупантів?

Чоловік мав шукати та передавати росіянам координати авіаційних баз, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Сил оборони.

Коригуванням російських ударів займався киянин, якого завербувала ФСБ, коли той публікував прокремлівські коментарі в Телеграм.

Чоловік об'їжджав на власному авто місцевість і позначав на гугл-картах розташування оборонних об’єктів.

Також він фіксував напрямки та кількість вильотів бойової авіації ЗСУ через повітряний простір обох регіонів.

Після розвідувальних вилазок чоловік надсилав "звіт" кураторові у вигляді скріншотів електронних карт з координатами об’єктів та власними коментарями.

Затримання СБУ

Агента затримали "на гарячому", коли той проводив дорозвідку біля однієї з локацій.

На місці у нього вилучили смартфон із доказами роботи на РФ.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, він перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.

