СБУ затримала далекобійника, який працював на ФСБ та коригував удари РФ. ФОТОрепортаж

Затримано агента ФСБ, який під виглядом водія міжнародних вантажних перевезень коригував російські удари по Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Основним завданням чоловіка був збір та передача РФ геолокацій об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

Також, перебуваючи у закордонних відрядженнях, агент відстежував переміщення озброєння і товарів військового призначення, які транспортували територією Європейського Союзу в напрямку України та передавав відповідну інформацію ворогу.

Чоловік фіксував координати "цілей" прямо під час перевезення вантажів, а для конспірації зберігав відповідні дані на шести смартфонах.

Також читайте: 15 років ув’язнення отримав зрадник, який на замовлення РФ шпигував за базуванням Сил оборони та намагався встановити GPS-маячок на спецтранспорт ЗСУ, - СБУ

З'ясовано, що коригувальник був одним із учасників агентурної мережі ФСБ, яку СБУ викрила ще у січні цього року. Тоді було затримано трьох учасників злочинного осередку, а зазначений водій на той момент перебував за кордоном.

Чоловіка затримали одразу після його прибуття в Україну.

Під час обшуку у нього виявили мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.















Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі