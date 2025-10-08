УКР
СБУ затримала далекобійника, який працював на ФСБ та коригував удари РФ. ФОТОрепортаж

Затримано агента ФСБ, який під виглядом водія міжнародних вантажних перевезень коригував російські удари по Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Основним завданням чоловіка був збір та передача РФ геолокацій об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

Далекобійник коригував удари РФ. Його затримала СБУ

Також, перебуваючи у закордонних відрядженнях, агент відстежував переміщення озброєння і товарів військового призначення, які транспортували територією Європейського Союзу в напрямку України та передавав відповідну інформацію ворогу.

Чоловік фіксував координати "цілей" прямо під час перевезення вантажів, а для конспірації зберігав відповідні дані на шести смартфонах.

Також читайте: 15 років ув’язнення отримав зрадник, який на замовлення РФ шпигував за базуванням Сил оборони та намагався встановити GPS-маячок на спецтранспорт ЗСУ, - СБУ

З'ясовано, що коригувальник був одним із учасників агентурної мережі ФСБ, яку СБУ викрила ще у січні цього року. Тоді було затримано трьох учасників злочинного осередку, а зазначений водій на той момент перебував за кордоном.

Чоловіка затримали одразу після його прибуття в Україну.

Під час обшуку у нього виявили мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Чергова мерзенна гнида...
08.10.2025 10:43 Відповісти
І знову узкоязика. Що характерно і показово. Мова споавді не важлива?
08.10.2025 11:40 Відповісти
Усяку шелупонь доблесне ПСДУ пікчарс "ловить", а до головних кротів у жОПі пєрдізєнта, які привели цей кривавий звиздець в Україну їм зась?
08.10.2025 10:53 Відповісти
Схоже що у владі не сильно переймаются що ворог вербує бидло ,що ворог руйнує Україну ,убиває її жителів в них рейтинг понад усе,щоб не відповідати що накоїли.
08.10.2025 10:59 Відповісти
Це зкацаплене лайно, московської агентури в Україні, виявляють, ловлять, затримують і …. За статтями Законів ще мирного часу, які писалися ще після розпаду срср, так-сяк, судівські від портнова карають убивць Українців під час московської війни!!
Жодних дієвих змін щодо дієвого покарання цих убивць, з 2019 року, служки з разумковим-стефанчуком+зеленський+гончарук-шмигаль, так і не внесли????
Оманський заборонив!!
08.10.2025 11:02 Відповісти
ДАвно вже пора змінити КК з введенням смертної кари--- (на період війни) Через таких ворогів гинуть сотні воїнів міліардні збитки,а ми займаємся пустим базіканням За окремі,найбільш очевидні злочини--розстріл на протязі дня Причому публічно А світовим лідерам,про гуманність---дати кваліфіковане пояснення.
08.10.2025 11:25 Відповісти
От мразота. Ще й їхню улюблену фразочку вживало - "работайте братья".
08.10.2025 11:43 Відповісти
 
 