2 156 6

СБУ задержала дальнобойщика, который работал на ФСБ и корректировал удары РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержан агент ФСБ, который под видом водителя международных грузовых перевозок корректировал российские удары по Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Основной задачей мужчины был сбор и передача РФ геолокаций объектов оборонной и критической инфраструктуры.

Дальнобойщик корректировал удары РФ. Его задержала СБУ

Также, находясь в заграничных командировках, агент отслеживал перемещение вооружения и товаров военного назначения, которые транспортировали по территории Европейского Союза в направлении Украины и передавал соответствующую информацию врагу.

Мужчина фиксировал координаты "целей" прямо во время перевозки грузов, а для конспирации хранил соответствующие данные на шести смартфонах.

Также читайте: 15 лет заключения получил предатель, который по заказу РФ шпионил за базированием Сил обороны и пытался установить GPS-маячок на спецтранспорт ВСУ, - СБУ

Выяснено, что корректировщик был одним из участников агентурной сети ФСБ, которую СБУ разоблачила еще в январе этого года. Тогда были задержаны трое участников преступной ячейки, а указанный водитель на тот момент находился за границей.

Мужчину задержали сразу после его прибытия в Украину.

Во время обыска у него обнаружили мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ.

Дальнобойщик корректировал удары РФ. Его задержала СБУ

Сейчас ему сообщено о подозрении в государственной измене, мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Чергова мерзенна гнида...
08.10.2025 10:43 Ответить
І знову узкоязика. Що характерно і показово. Мова споавді не важлива?
08.10.2025 11:40 Ответить
Усяку шелупонь доблесне ПСДУ пікчарс "ловить", а до головних кротів у жОПі пєрдізєнта, які привели цей кривавий звиздець в Україну їм зась?
08.10.2025 10:53 Ответить
Схоже що у владі не сильно переймаются що ворог вербує бидло ,що ворог руйнує Україну ,убиває її жителів в них рейтинг понад усе,щоб не відповідати що накоїли.
08.10.2025 10:59 Ответить
Це зкацаплене лайно, московської агентури в Україні, виявляють, ловлять, затримують і …. За статтями Законів ще мирного часу, які писалися ще після розпаду срср, так-сяк, судівські від портнова карають убивць Українців під час московської війни!!
Жодних дієвих змін щодо дієвого покарання цих убивць, з 2019 року, служки з разумковим-стефанчуком+зеленський+гончарук-шмигаль, так і не внесли????
Оманський заборонив!!
08.10.2025 11:02 Ответить
ДАвно вже пора змінити КК з введенням смертної кари--- (на період війни) Через таких ворогів гинуть сотні воїнів міліардні збитки,а ми займаємся пустим базіканням За окремі,найбільш очевидні злочини--розстріл на протязі дня Причому публічно А світовим лідерам,про гуманність---дати кваліфіковане пояснення.
08.10.2025 11:25 Ответить
 
 