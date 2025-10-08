СБУ задержала дальнобойщика, который работал на ФСБ и корректировал удары РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Задержан агент ФСБ, который под видом водителя международных грузовых перевозок корректировал российские удары по Украине.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Основной задачей мужчины был сбор и передача РФ геолокаций объектов оборонной и критической инфраструктуры.
Также, находясь в заграничных командировках, агент отслеживал перемещение вооружения и товаров военного назначения, которые транспортировали по территории Европейского Союза в направлении Украины и передавал соответствующую информацию врагу.
Мужчина фиксировал координаты "целей" прямо во время перевозки грузов, а для конспирации хранил соответствующие данные на шести смартфонах.
Выяснено, что корректировщик был одним из участников агентурной сети ФСБ, которую СБУ разоблачила еще в январе этого года. Тогда были задержаны трое участников преступной ячейки, а указанный водитель на тот момент находился за границей.
Мужчину задержали сразу после его прибытия в Украину.
Во время обыска у него обнаружили мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ.
Сейчас ему сообщено о подозрении в государственной измене, мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Жодних дієвих змін щодо дієвого покарання цих убивць, з 2019 року, служки з разумковим-стефанчуком+зеленський+гончарук-шмигаль, так і не внесли????
Оманський заборонив!!