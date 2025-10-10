Наводив удари рашистів на Краматорському напрямку: агента РФ засудили до 10 років тюрми, - СБУ

Російського агента, затриманого на початку 2024 року в Донецькій області, засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

47-річний чоловік коригував авіаційні та артилерійські атаки рашистів на Краматорському напрямку. Під час затримання у нього вилучено бойову гранату, яку він тримав при собі на випадок викриття, щоб застосувати проти правоохоронців.

Йдеться про жителя Краматорська, який потрапив у поле зору окупантів через знайому жінку, яка проживає у Росії та співпрацює зі спецслужбами РФ.

"Після інструктажу він обходив місцевість, де відстежував місця зосередження особового складу та локації фортифікаційних споруд на території прифронтової громади. Зібрані відомості інформатор спочатку направляв знайомій росіянці – "зв’язковій" від фсб, а далі жінка звітувала перед куратором. Для комунікації він використовував анонімний чат у месенджері, куди направляв координати українських об’єктів у вигляді позначок на гугл-картах", - йдеться в повідомленні.

Його визнано винним за двома статтями ККУ: несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Чоловік співпрацював зі слідством та отримав 10 років позбавлення волі.

