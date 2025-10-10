Наводил удары рашистов на Краматорском направлении: агента РФ приговорили к 10 годам тюрьмы, - СБУ

Российского агента, задержанного в начале 2024 года в Донецкой области, приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

47-летний мужчина корректировал авиационные и артиллерийские атаки рашистов на Краматорском направлении. Во время задержания у него изъята боевая граната, которую он держал при себе на случай разоблачения, чтобы применить против правоохранителей.

Речь идет о жителе Краматорска, который попал в поле зрения оккупантов через знакомую женщину, которая проживает в России и сотрудничает со спецслужбами РФ.

Читайте также: Самая сложная ситуация - к югу от Покровска, РФ хочет расширить Звировский выступ, - 7-й корпус ДШВ

"После инструктажа он обходил местность, где отслеживал места сосредоточения личного состава и локации фортификационных сооружений на территории прифронтовой громады. Собранные сведения информатор сначала направлял знакомой россиянке - "связной" от фсб, а дальше женщина отчитывалась перед куратором. Для коммуникации он использовал анонимный чат в мессенджере, куда направлял координаты украинских объектов в виде отметок на гугл-картах", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по двум статьям УКУ: несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Мужчина сотрудничал со следствием и получил 10 лет лишения свободы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ