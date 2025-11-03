18-летний юноша расставлял "видеоловушки", чтобы шпионить за эшелонами ВСУ в двух областях, - СБУ

Задержан российский агент, который шпионил за военными эшелонами в Полтавской и Кировоградской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Парень установил на одном из местных перегонов Укрзализныци скрытую мини-камеру с дополнительным аккумулятором и удаленным доступом для российских спецслужб.

Так, оккупанты могли в режиме онлайн отслеживать направления движения грузовых поездов ВСУ и просчитать ориентировочное количество бронетехники, транспортируемой в сторону фронта.

Также агент пытался выявить расположение средств противовоздушной обороны в центральных областях Украины. По указанию оккупантов он должен был отправить куратору фотоотчет с геолокациями.

Кого задержали?

Задание врага выполнял 18-летний житель Кременчугского района, который попал в поле зрения оккупантов в Телеграм-каналах по поиску "легких заработков".

СБУ задержала его по месту жительства. Перед этим было демонтировано шпионское оборудование и проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций ВСУ.

У юноши изъяли телефон с доказательствами работы на РФ.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований.

Он находится под стражей без права внесения залога. Юноше грозит до 8 лет лишения свободы.

