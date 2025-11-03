РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9836 посетителей онлайн
Новости Осуждение корректировщика
2 312 20

18-летний юноша расставлял "видеоловушки", чтобы шпионить за эшелонами ВСУ в двух областях, - СБУ

18-летний агент РФ задержан в Полтавской области. Что известно?

Задержан российский агент, который шпионил за военными эшелонами в Полтавской и Кировоградской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Парень установил на одном из местных перегонов Укрзализныци скрытую мини-камеру с дополнительным аккумулятором и удаленным доступом для российских спецслужб.

Смотрите также: Подозреваемый в убийстве Парубия передавал россиянам информацию об объектах ВСУ, - прокуратура. ВИДЕО

Так, оккупанты могли в режиме онлайн отслеживать направления движения грузовых поездов ВСУ и просчитать ориентировочное количество бронетехники, транспортируемой в сторону фронта.

Также агент пытался выявить расположение средств противовоздушной обороны в центральных областях Украины. По указанию оккупантов он должен был отправить куратору фотоотчет с геолокациями.

Читайте: Водители логистической компании корректировали удары РФ по энергетике в Днепре, - СБУ

Кого задержали?

Задание врага выполнял 18-летний житель Кременчугского района, который попал в поле зрения оккупантов в Телеграм-каналах по поиску "легких заработков".

СБУ задержала его по месту жительства. Перед этим было демонтировано шпионское оборудование и проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций ВСУ.

Читайте также: Наводил "Ланцеты" на Константиновку: СБУ задержала российского агента, который сбежал во Львовскую область. ФОТО

У юноши изъяли телефон с доказательствами работы на РФ.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований.

Он находится под стражей без права внесения залога. Юноше грозит до 8 лет лишения свободы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

СБУ (20573) корректировщик (135) Полтавская область (1301) Кременчугский район (53)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
значить, у кацапські шпигуни він уже доріс, а служити в ЗСУ воно ще дитинча
показать весь комментарий
03.11.2025 10:11 Ответить
+6
Такі фсбешні"юнаки"не повинні становитись 19-річними.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:15 Ответить
+4
А при совку шпійонів розстрілювали.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
значить, у кацапські шпигуни він уже доріс, а служити в ЗСУ воно ще дитинча
показать весь комментарий
03.11.2025 10:11 Ответить
главно дєло не позбавляйте його виборчих прав. Воно знадобиться на майбутніх виборах.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:13 Ответить
Ну принаймні влк проходити не буде...
показать весь комментарий
03.11.2025 10:13 Ответить
Такі фсбешні"юнаки"не повинні становитись 19-річними.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:15 Ответить
стане і 20-тирічним, і 22-річним, а потім і амністія у зв'язку з припиненням бойових дій, і воно піде обирати владу вашим дітям.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:22 Ответить
Він і далі буде агентом фсб рф чи гру гш рф
показать весь комментарий
03.11.2025 10:35 Ответить
Так. Це як лєпра.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:38 Ответить
Анрбування через Тєлєграм, зв'язок з кураторами через Тєлєграм, кчцапська пропаганда і фейки теж через Тєлєграм... Може закрити?!! Ні-ні! Узєлєнскі боти - всі на Тєлєграмі, а ми тут до виборів готуємось!
показать весь комментарий
03.11.2025 10:17 Ответить
аналогічна робота і нашим спецслужбами через телеграм, в нацистській росії такіж наративи розповсюджуються: закрити телеграм, доречі в ТОТ АР Крим він блокується
показать весь комментарий
03.11.2025 10:37 Ответить
все закрытц! запретитц! расстрелятц! и тагда заживеееееем!
показать весь комментарий
03.11.2025 11:05 Ответить
А при совку шпійонів розстрілювали.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:19 Ответить
при совке ты сам шпийОном мог оказаться, или ненадёжной единицей саветскава уважаемого общества после доноса, и уехать узнавать рассею-матушку куда-нибудь в Сибирь, так что лучше к теме совка не возвращаться
показать весь комментарий
03.11.2025 11:07 Ответить
на уранові шахта його.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:20 Ответить
"....ДО ВОСЬМИ РОКІВ..." просто афуєть!
показать весь комментарий
03.11.2025 10:21 Ответить
Загрожує вісім років за співпрацю з ворогом це повний абсурд ,чи це спеціально робится що б плодилась така мерзота ,ні перегляду КК ,ні закриття телеграм каналів ,а все для рейтингу президента.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:29 Ответить
перегляд КК і закриття телеграм каналів - це непопулярні рішення, і вони можуть вплинути на рейтинги.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:37 Ответить
Тепер сидітиме с чувством отданного великой родине долга.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:32 Ответить
Треба писати малолітній підорас, якому не дозволяють служити в ВСУ, образився та став прислуговивати ху....лостану.
показать весь комментарий
03.11.2025 10:46 Ответить
На вечір вийде під заставу...
показать весь комментарий
03.11.2025 11:00 Ответить
це не покарання...це скоро обміняють цього покидька..жертву аборта... Така гуманність в цій війні породила і ще породить таких шпигунів тисячі...
показать весь комментарий
03.11.2025 11:10 Ответить
 
 