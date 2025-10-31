Водители логистической компании корректировали удары РФ по энергетике в Днепре, - СБУ

Задержаны два агента ФСБ, которые корректировали удары РФ по энергетической инфраструктуре Днепра.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Ударами по электро- и теплогенерирующим предприятиям россияне пытались сорвать начало отопительного сезона.

Кем оказались корректировщики?

Наведением ударов занимались водители-напарники логистической компании, которые доставляли грузы для местных предприятий.

"Во время рабочих рейсов они фотографировали внешний вид и отмечали на гугл-картах расположение объектов энергетики, которые питают дома, школы, детские сады и больницы днепрян. Собранные сведения агенты мессенджером отправляли куратору", - говорится в сообщении.

Один из фигурантов попал в поле зрения РФ еще до начала полномасштабной войны, когда осуществлял грузовые перевозки в Белгородскую область.

Осенью 2025 года на него вышел сотрудник ФСБ и после дистанционной вербовки поручил корректировать удары по Днепру.

Также он привлек к сотрудничеству с врагом своего напарника-водителя.

Задержание

Агенты задержаны по местам проживания в Днепре.

Во время обысков, кроме доказательств работы на ФСБ, у них изъяли предметы прокремлевской агитации, в частности вымпел спецназа воздушно-десантных войск РФ и статуэтку с изображением Путина.

В настоящее время им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Мужчины находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

