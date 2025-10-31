Водії логістичної компанії коригували удари РФ по енергетиці в Дніпрі, - СБУ

Затримано двох агентів ФСБ, які коригували удари РФ по енергетичній інфраструктурі Дніпра.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ударами по електро- та теплонегеруючих підприємствах росіяни намагалися зірвати початок опалювального сезону.

Ким виявились коригувальники?

Наведенням ударів займалися водії-напарники логістичної компанії, які доставляли вантажі для місцевих підприємств.

"Під час робочих рейсів вони фотографували зовнішній вигляд та позначали на гугл-картах розташування об’єктів енергетики, які живлять будинки, школи, дитсадки та лікарні дніпрян. Зібрані відомості агенти месенджером відправляли куратору", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передавав окупантам локації ППО та аеродромів у двох областях: СБУ затримала агента РФ у Києві

Один із фігурантів потрапив у поле зору РФ ще до початку повномасштабної війни, коли здійснював вантажні перевезення до Бєлгородської області.

Восени 2025 року на нього вийшов працівник ФСБ та після дистанційного вербування, доручив коригувати удари по Дніпру.

Також він залучив до співпраці з ворогом свого напарника-водія.

Також читайте: Наводив "Ланцети" на Костянтинівку: СБУ затримала російського агента, який втік на Львівщину. ФОТО

Затримання

Агентів затримано за місцями проживання у Дніпрі.

Під час обшуків, крім доказів роботи на ФСБ, у них вилучили предмети прокремлівської агітації, зокрема вимпел спецназу повітряно-десантних військ РФ та статуетку із зображенням Путіна.

Наразі їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте: Затримано жінку, яка коригувала удари РФ по енергетиці на Вінниччині, - СБУ. ФОТОрепортаж