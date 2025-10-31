УКР
Водії логістичної компанії коригували удари РФ по енергетиці в Дніпрі, - СБУ

Двоє чоловіків коригували удари РФ по енергетиці Дніпра

Затримано двох агентів ФСБ, які коригували удари РФ по енергетичній інфраструктурі Дніпра.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ударами по електро- та теплонегеруючих підприємствах росіяни намагалися зірвати початок опалювального сезону.

Ким виявились коригувальники?

Наведенням ударів займалися водії-напарники логістичної компанії, які доставляли вантажі для місцевих підприємств.

"Під час робочих рейсів вони фотографували зовнішній вигляд та позначали на гугл-картах розташування об’єктів енергетики, які живлять будинки, школи, дитсадки та лікарні дніпрян. Зібрані відомості агенти месенджером відправляли куратору", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передавав окупантам локації ППО та аеродромів у двох областях: СБУ затримала агента РФ у Києві

Один із фігурантів потрапив у поле зору РФ ще до початку повномасштабної війни, коли здійснював вантажні перевезення до Бєлгородської області.

Восени 2025 року на нього вийшов працівник ФСБ та після дистанційного вербування, доручив коригувати удари по Дніпру. 

Також він залучив до співпраці з ворогом свого напарника-водія.

Також читайте: Наводив "Ланцети" на Костянтинівку: СБУ затримала російського агента, який втік на Львівщину. ФОТО

Затримання

Агентів затримано за місцями проживання у Дніпрі.

Під час обшуків, крім доказів роботи на ФСБ, у них вилучили предмети прокремлівської агітації, зокрема вимпел спецназу повітряно-десантних військ РФ та статуетку із зображенням Путіна.

Наразі їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте: Затримано жінку, яка коригувала удари РФ по енергетиці на Вінниччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Дніпро (3390) СБУ (13518) коригування (135) Дніпропетровська область (4429) Дніпровський район (190)
Топ коментарі
+5
Статуетка із зображенням Путіна!
Люди що з вами?
31.10.2025 13:17 Відповісти
+4
Якась "візитка Яроша" на український манер. Або ці шпигуни повні довбой@би, або СБУ певний орган у вуха народу вкручує.
31.10.2025 13:27 Відповісти
+4
питання!
сбу не може свою роботу, свої прямі обов'язки виконувати тихо?
без шуму і пилу?
ой, вибачаюсь.
шойло голобородько повинно бути шумним яскравим феєричним..
31.10.2025 13:35 Відповісти
Статуетка із зображенням Путіна!
Люди що з вами?
31.10.2025 13:17 Відповісти
Якась "візитка Яроша" на український манер. Або ці шпигуни повні довбой@би, або СБУ певний орган у вуха народу вкручує.
31.10.2025 13:27 Відповісти
Здається,що ковід це єрунда - світ захопила епідемія дебілізму!Де-хто хворіє на важку форму!
31.10.2025 13:28 Відповісти
Вони напевно вечорами на спальнику фури застосовували статуетку ху#ла за прямим призначенням.
31.10.2025 13:23 Відповісти
Напарники 69, а просто два підора !
31.10.2025 13:27 Відповісти
питання!
сбу не може свою роботу, свої прямі обов'язки виконувати тихо?
без шуму і пилу?
ой, вибачаюсь.
шойло голобородько повинно бути шумним яскравим феєричним..
31.10.2025 13:35 Відповісти
Вони ж роблять роботу. Найбільш високооплачувану за списком у країні.
Бронь, пільги, суспільний страх повага.
Форма гарна, картинки гарні. Періодично скидають їх.
31.10.2025 13:57 Відповісти
Живлять школи будинки дитсадки...Я зараз видам страшну таємницю, але це тільки між нами...
Живлення йде від трансформаторної підстанції по кабелях до цих військових об'єктів.
31.10.2025 13:49 Відповісти
Пристрілити як скажених.
31.10.2025 13:51 Відповісти
В статуэтку Путлера я вообще не верю. Где в Украине эти дегенераты вообще умудрились купить эту статуэтку и зачем она им нужна вообще?
31.10.2025 13:57 Відповісти
Вгорі написали для чого
31.10.2025 13:58 Відповісти
Я вибачаюсь, а статуетка це нагорода від росіян? Замість грошей? Мабуть водії ідейні.
31.10.2025 14:02 Відповісти
Якби добре пошукали , ще б знайшли жовтенятські зірочки і комсомольські квитки .
31.10.2025 14:08 Відповісти
 
 