Подозреваемый в убийстве Парубия передавал россиянам информацию об объектах ВСУ, - прокуратура. ВИДЕО
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Рады Андрея Парубия Михаил Сцельников передавал россиянам фото расположения объектов Сил обороны.
Об этом в комментарии журналистам заявил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет, передает Цензор.НЕТ.
"Расположение эшелонов с топливом, которые он сбросил куратору. Мы не говорим, что это - риск, мы говорим о том, что это - установленный факт. Именно поэтому ему инкриминируется ст. 111 (госизмена) в дальнейшем, после того, как мы осмотрели телефоны", - отметил он.
Почему сначала не было сообщения о подозрении в госизмене?
Мерет объяснил, что на начальном этапе не был осмотрен телефон.
"Мы не могли утверждать, что есть подозрение, что он совершил государственную измену. Но через 3 дня после задержания мы ему объявили дополнительное подозрение", - добавил он.
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
А потім його, як і беркутню чи ригоАНАЛЬНИХ, «портновські на посадах кривосуддя» відпустять, якщо сам не повіситься до того!!
а нафіга прокуратура чеше своїм помєлом, всіляку маячню?
ааа... забув.
зелена прокуратура, це ж учасник шоу голобородька.
нагадю!!!
вбивав не вбивав! передавав не передавав, встановить суд!!!!!
ааа.... знову забув.
на конституцію насрали та підтерлися. закони не працюють.
всі дружно регочимо под півас.