Подозреваемый в убийстве Парубия передавал россиянам информацию об объектах ВСУ, - прокуратура. ВИДЕО

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Рады Андрея Парубия Михаил Сцельников передавал россиянам фото расположения объектов Сил обороны.

Об этом в комментарии журналистам заявил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет, передает Цензор.НЕТ.

"Расположение эшелонов с топливом, которые он сбросил куратору. Мы не говорим, что это - риск, мы говорим о том, что это - установленный факт. Именно поэтому ему инкриминируется ст. 111 (госизмена) в дальнейшем, после того, как мы осмотрели телефоны", - отметил он.

Почему сначала не было сообщения о подозрении в госизмене?

Мерет объяснил, что на начальном этапе не был осмотрен телефон.

"Мы не могли утверждать, что есть подозрение, что он совершил государственную измену. Но через 3 дня после задержания мы ему объявили дополнительное подозрение", - добавил он.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

