499 5

Убийство Парубия: подозреваемого Сцельникова оставили под стражей. ФОТОрепортаж

52-летнему Михаилу Сцельникову, подозреваемому в убийстве экс-спикера ВР и нардепа Андрея Парубия, продлили меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Он и далее будет находиться под стражей без права внесения залога.

Ему инкриминируют государственную измену, посягательство на жизнь народного депутата и незаконное обращение с оружием (ч. 2 ст. 111, ст. 112, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Убийство Парубия: Сцельникову продлили меру пресечения
Убийство Парубия: Сцельникову продлили меру пресечения

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

все ж таки цікаво, хто йому безпосередньо допомагав? стежив, наводив на ціль, забезпечував фінансами, забезпечував прикриття, шо по зброї та набоям - звідки, від кого?
24.10.2025 12:23 Ответить
Ще в 2014 році Україна була пронизана російським впливом. Силова вертикаль працювала на москву. Навіть зараз у Верховній Раді є зрадники - наприклад, колишні з ОПЗЖ. А тепер уявіть, скільки "любителів москви" пішло на пенсію й отримує високу виплату. "Звісно, вони в захваті від України". І це лише вершина айсберга - можна тільки здогадуватися, що приховано нижче.
24.10.2025 12:34 Ответить
кацапський "вплив" досі чималий у діючих владних, суддівських, правоохоронних чиновницьких кабінетах України
кацапських гнид у нас достатньо, не тіко совкові пенси
24.10.2025 12:40 Ответить
цей вбивця ,колись ,був невизнанний як амбіційна людина , такі як він , прагнуть визнання від суспільства , своєї хворої могутньості ,а вони просто смітя на дорозі ...
24.10.2025 12:26 Ответить
Мабуть, сидітиме поруч з насраловим, шуфричем, коломойським??
Малюська, десь тав в охоронцях ошивається, з держсекретарями???
24.10.2025 12:52 Ответить
 
 