Убийство Парубия: подозреваемого Сцельникова оставили под стражей. ФОТОрепортаж

52-летнему Михаилу Сцельникову, подозреваемому в убийстве экс-спикера ВР и нардепа Андрея Парубия, продлили меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Он и далее будет находиться под стражей без права внесения залога.

Ему инкриминируют государственную измену, посягательство на жизнь народного депутата и незаконное обращение с оружием (ч. 2 ст. 111, ст. 112, ч. 1 ст. 263 УК Украины).





Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

