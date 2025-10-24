УКР
Убивство Парубія: підозрюваного Сцельнікова залишили під вартою. ФОТОрепортаж

52-річному Михайлу Сцельнікову, якого підозрюють у вбивстві ексспікера ВР та нардепа Андрія Парубія, продовжили запобіжний захід.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Він і надалі перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Йому інкримінують державну зраду, посягання на життя народного депутата та незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 111, ст. 112, ч. 1 ст. 263 КК України).

Вбивство Парубія: Сцельнікову продовжили запобіжний захід
Вбивство Парубія: Сцельнікову продовжили запобіжний захід

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Читайте: На місці вбивства Парубія у Львові відкрили меморіальну дошку. ВІДЕО+ФОТО

все ж таки цікаво, хто йому безпосередньо допомагав? стежив, наводив на ціль, забезпечував фінансами, забезпечував прикриття, шо по зброї та набоям - звідки, від кого?
24.10.2025 12:23 Відповісти
Ще в 2014 році Україна була пронизана російським впливом. Силова вертикаль працювала на москву. Навіть зараз у Верховній Раді є зрадники - наприклад, колишні з ОПЗЖ. А тепер уявіть, скільки "любителів москви" пішло на пенсію й отримує високу виплату. "Звісно, вони в захваті від України". І це лише вершина айсберга - можна тільки здогадуватися, що приховано нижче.
24.10.2025 12:34 Відповісти
кацапський "вплив" досі чималий у діючих владних, суддівських, правоохоронних чиновницьких кабінетах України
кацапських гнид у нас достатньо, не тіко совкові пенси
24.10.2025 12:40 Відповісти
цей вбивця ,колись ,був невизнанний як амбіційна людина , такі як він , прагнуть визнання від суспільства , своєї хворої могутньості ,а вони просто смітя на дорозі ...
24.10.2025 12:26 Відповісти
Мабуть, сидітиме поруч з насраловим, шуфричем, коломойським??
Малюська, десь тав в охоронцях ошивається, з держсекретарями???
24.10.2025 12:52 Відповісти
 
 