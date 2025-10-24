Убивство Парубія: підозрюваного Сцельнікова залишили під вартою. ФОТОрепортаж
52-річному Михайлу Сцельнікову, якого підозрюють у вбивстві ексспікера ВР та нардепа Андрія Парубія, продовжили запобіжний захід.
Про це повідомила пресслужба прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Він і надалі перебуватиме під вартою без права внесення застави.
Йому інкримінують державну зраду, посягання на життя народного депутата та незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 111, ст. 112, ч. 1 ст. 263 КК України).
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
кацапських гнид у нас достатньо, не тіко совкові пенси
Малюська, десь тав в охоронцях ошивається, з держсекретарями???