На місці вбивства Парубія у Львові відкрили меморіальну дошку. ВІДЕО+ФОТО

У Львові 7 жовтня біля будинку, де вбили колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, відкрили меморіальну дошку.

Про це повідомляє місцеве медіа "Високий замок", передає Цензор.НЕТ.

Пам’ятну дошку встановили на фасаді будинку №48 по вулиці Академіка Єфремова - саме там сталося вбивство політика 30 серпня. Урочисте відкриття відбулося о 15:00 - на 40-й день після смерті Парубія, передає "Твоє місто".

У Львові відкрили меморіальну таблицю на місці вбивства Андрія Парубія

На заході були присутні донька й батько політика, а також львів’яни та представники духовенства. Над оформленням таблиці працювали спільно з родиною вбитого.

"Таке його призначення - бути сином, сином України", - сказав Володимир Парубій.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

Львів (3163) Парубій Андрій (1346) меморіальна дошка (192) Львівська область (2585) Львівський район (131)
