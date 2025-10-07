На місці вбивства Парубія у Львові відкрили меморіальну дошку. ВІДЕО+ФОТО
У Львові 7 жовтня біля будинку, де вбили колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, відкрили меморіальну дошку.
Про це повідомляє місцеве медіа "Високий замок", передає Цензор.НЕТ.
Пам’ятну дошку встановили на фасаді будинку №48 по вулиці Академіка Єфремова - саме там сталося вбивство політика 30 серпня. Урочисте відкриття відбулося о 15:00 - на 40-й день після смерті Парубія, передає "Твоє місто".
На заході були присутні донька й батько політика, а також львів’яни та представники духовенства. Над оформленням таблиці працювали спільно з родиною вбитого.
"Таке його призначення - бути сином, сином України", - сказав Володимир Парубій.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.
2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.
Парубій завжди був справжнім патріотом.
у чому є порушення у такому увіковіченні пам'яті Національного Героя та Патріота?
Андрієві Парубію!❤️💚💛