РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9979 посетителей онлайн
Новости Фото Убийство Андрея Парубия
714 10

На месте убийства Парубия во Львове открыли мемориальную доску. ВИДЕО+ФОТО

Во Львове 7 октября возле дома, где убили бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, открыли мемориальную доску.

Об этом сообщает местное медиа "Высокий замок", передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Герой Украины (посмертно) Парубию, Афанасьеву, Чубенко и Вакуленко, - указы

Памятную доску установили на фасаде дома №48 по улице Академика Ефремова - именно там произошло убийство политика 30 августа. Торжественное открытие состоялось в 15:00 - на 40-й день после смерти Парубия, передает "Твой город".

Во Львове открыли мемориальную табличку на месте убийства Андрея Парубия

На мероприятии присутствовали дочь и отец политика, а также львовяне и представители духовенства. Над оформлением таблицы работали совместно с семьей убитого.

"Такое его предназначение - быть сыном, сыном Украины", - сказал Владимир Парубий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в убийстве Парубия действовал по заказу спецслужб России. Фигуранту изменили подозрение, - СБУ

Автор: 

Львов (4653) Парубий Андрей (2096) мемориальная доска (219) Львовская область (3043) Львовский район (118)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
повага ініціаторам..точно не з "зеленої" влади люди...
показать весь комментарий
07.10.2025 18:03 Ответить
+5
Царство йому Небесне.
Парубій завжди був справжнім патріотом.
показать весь комментарий
07.10.2025 18:09 Ответить
+4
показать весь комментарий
07.10.2025 18:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
повага ініціаторам..точно не з "зеленої" влади люди...
показать весь комментарий
07.10.2025 18:03 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 18:05 Ответить
Царство йому Небесне.
Парубій завжди був справжнім патріотом.
показать весь комментарий
07.10.2025 18:09 Ответить
Один з небагатьох достойних особистостей в наш нелегкий час.
показать весь комментарий
07.10.2025 18:10 Ответить
Якщо не за кошти платників податків і з дотриманням норм щодо утримання будинків, то нехай висить
показать весь комментарий
07.10.2025 18:13 Ответить
а хто з платників податків проти? є такі?
у чому є порушення у такому увіковіченні пам'яті Національного Героя та Патріота?
показать весь комментарий
07.10.2025 18:16 Ответить
Якщо дуже коротко, то я - проти
показать весь комментарий
07.10.2025 18:24 Ответить
не за кошти платників податків...кошти платників податків пішли сам знаєш куди...
показать весь комментарий
07.10.2025 18:25 Ответить
Вічна Пам'ять і Вдячність українському патріотові-державнику
Андрієві Парубію!❤️💚💛
показать весь комментарий
07.10.2025 18:16 Ответить
Людяність, та любов до України, зробила Його Героєм, Вічна Пам'ять.
показать весь комментарий
07.10.2025 18:27 Ответить
 
 