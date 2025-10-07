На месте убийства Парубия во Львове открыли мемориальную доску. ВИДЕО+ФОТО

Во Львове 7 октября возле дома, где убили бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, открыли мемориальную доску.

Памятную доску установили на фасаде дома №48 по улице Академика Ефремова - именно там произошло убийство политика 30 августа. Торжественное открытие состоялось в 15:00 - на 40-й день после смерти Парубия, передает "Твой город".

На мероприятии присутствовали дочь и отец политика, а также львовяне и представители духовенства. Над оформлением таблицы работали совместно с семьей убитого.

"Такое его предназначение - быть сыном, сыном Украины", - сказал Владимир Парубий.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.

2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.

