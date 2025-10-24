Підозрюваний у вбивстві Парубія передавав росіянам інформацію про об’єкти ЗСУ, - прокуратура. ВIДЕО

Підозрюваний у вбивстві ексспікера Ради Андрія Парубія Михайло Сцельніков передавав росіянам фото розташування об'єктів Сил оборони.

Про це у коментарі журналістам заявив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет, передає Цензор.НЕТ.

"Розташування ешелонів з паливом, які він скинув куратору. Ми не кажемо, що це ризик, ми кажемо про те, що це встановлений факт. Саме тому йому інкриміновано ст. 111 (держзрада) надалі, після того, як ми оглянули телефони", - зазначив він.

Чому спочатку не було повідомлення про підозру у держзраді?

Мерет пояснив, що на початковому етапі не було оглянуто телефон.

"Ми не могли стверджувати, що є підозра, що він здійснив державну зраду. Але через 3 дні після затримання ми йому оголосили додаткову підозру", - додав він.

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

В ніч на 1 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою вину у розмові з журналістами.

2 вересня у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову.

