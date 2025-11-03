18-річний юнак розставляв "відеопастки", щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ у двох областях, - СБУ
Затримано російського агента, який шпигував за військовими ешелонами на Полтавщині та Кіровоградщині.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Чоловік встановив на одному з місцевих перегонів Укрзалізниці приховану мінікамеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.
Так, окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту.
Також агент намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних областях України. За вказівкою окупантів він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокаціями.
Кого затримано?
Завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".
СБУ затримала його за місцем проживання. Перед цим було демонтовано шпигунське обладнання та проведено заходи для убезпечення локацій ЗСУ.
У юнака вилучили телефон із доказами роботи на РФ
Наразі йому повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань.
Він перебуває під вартою без права внесення застави. Юнаку загрожує до 8 років позбавлення волі.
А то, що вон и у шпіони позаписувалися, то таке..
Одну групу зловили, на жаль. Їм попрострілювали коліна. З того часу не чути, щоб в Білорусі якісь патріоти діяли в інтересах України.
Просто: попрострілювали коліна. Може б нам той досвід згодився б?