18-річний юнак розставляв "відеопастки", щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ у двох областях, - СБУ

18-річного агента РФ затримано на Полтавщині. Що відомо?

Затримано російського агента, який шпигував за військовими ешелонами на Полтавщині та Кіровоградщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Чоловік встановив на одному з місцевих перегонів Укрзалізниці приховану мінікамеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Так, окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту.

Також агент намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних областях України. За вказівкою окупантів він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокаціями.

Кого затримано?

Завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

СБУ затримала його за місцем проживання. Перед цим було демонтовано шпигунське обладнання та проведено заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

У юнака вилучили телефон із доказами роботи на РФ

Наразі йому повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Він перебуває під вартою без права внесення застави. Юнаку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Топ коментарі
+25
значить, у кацапські шпигуни він уже доріс, а служити в ЗСУ воно ще дитинча
показати весь коментар
03.11.2025 10:11 Відповісти
+8
Такі фсбешні"юнаки"не повинні становитись 19-річними.
показати весь коментар
03.11.2025 10:15 Відповісти
+5
А при совку шпійонів розстрілювали.
показати весь коментар
03.11.2025 10:19 Відповісти
Є,нєє, головне призначення цих " дєточок" за задумом Вові-Гофмаршала напольоновскіх війск, " прагаласувати" на майбутніх виборах за " продовження сидіння у кріслі Спасітєля".
А то, що вон и у шпіони позаписувалися, то таке..
показати весь коментар
03.11.2025 11:47 Відповісти
главно дєло не позбавляйте його виборчих прав. Воно знадобиться на майбутніх виборах.
показати весь коментар
03.11.2025 10:13 Відповісти
Ну принаймні влк проходити не буде...
показати весь коментар
03.11.2025 10:13 Відповісти
стане і 20-тирічним, і 22-річним, а потім і амністія у зв'язку з припиненням бойових дій, і воно піде обирати владу вашим дітям.
показати весь коментар
03.11.2025 10:22 Відповісти
Він і далі буде агентом фсб рф чи гру гш рф
показати весь коментар
03.11.2025 10:35 Відповісти
Так. Це як лєпра.
показати весь коментар
03.11.2025 10:38 Відповісти
Анрбування через Тєлєграм, зв'язок з кураторами через Тєлєграм, кчцапська пропаганда і фейки теж через Тєлєграм... Може закрити?!! Ні-ні! Узєлєнскі боти - всі на Тєлєграмі, а ми тут до виборів готуємось!
показати весь коментар
03.11.2025 10:17 Відповісти
аналогічна робота і нашим спецслужбами через телеграм, в нацистській росії такіж наративи розповсюджуються: закрити телеграм, доречі в ТОТ АР Крим він блокується
показати весь коментар
03.11.2025 10:37 Відповісти
все закрытц! запретитц! расстрелятц! и тагда заживеееееем!
показати весь коментар
03.11.2025 11:05 Відповісти
при совке ты сам шпийОном мог оказаться, или ненадёжной единицей саветскава уважаемого общества после доноса, и уехать узнавать рассею-матушку куда-нибудь в Сибирь, так что лучше к теме совка не возвращаться
показати весь коментар
03.11.2025 11:07 Відповісти
на уранові шахта його.
показати весь коментар
03.11.2025 10:20 Відповісти
"....ДО ВОСЬМИ РОКІВ..." просто афуєть!
показати весь коментар
03.11.2025 10:21 Відповісти
Загрожує вісім років за співпрацю з ворогом це повний абсурд ,чи це спеціально робится що б плодилась така мерзота ,ні перегляду КК ,ні закриття телеграм каналів ,а все для рейтингу президента.
показати весь коментар
03.11.2025 10:29 Відповісти
перегляд КК і закриття телеграм каналів - це непопулярні рішення, і вони можуть вплинути на рейтинги.
показати весь коментар
03.11.2025 10:37 Відповісти
Тепер сидітиме с чувством отданного великой родине долга.
показати весь коментар
03.11.2025 10:32 Відповісти
Треба писати малолітній підорас, якому не дозволяють служити в ВСУ, образився та став прислуговивати ху....лостану.
показати весь коментар
03.11.2025 10:46 Відповісти
На вечір вийде під заставу...
показати весь коментар
03.11.2025 11:00 Відповісти
це не покарання...це скоро обміняють цього покидька..жертву аборта... Така гуманність в цій війні породила і ще породить таких шпигунів тисячі...
показати весь коментар
03.11.2025 11:10 Відповісти
От дивіться. Десь у 2022р., після вторгнення в Україну, були випадки, що білоруські патріоти намагалися знищувати інфраструктуру залізниці, щоб потяги з кацапським озброєнням загальмувати.

Одну групу зловили, на жаль. Їм попрострілювали коліна. З того часу не чути, щоб в Білорусі якісь патріоти діяли в інтересах України.

Просто: попрострілювали коліна. Може б нам той досвід згодився б?
показати весь коментар
03.11.2025 11:42 Відповісти
 
 