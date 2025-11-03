18-річний юнак розставляв "відеопастки", щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ у двох областях, - СБУ

Затримано російського агента, який шпигував за військовими ешелонами на Полтавщині та Кіровоградщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Чоловік встановив на одному з місцевих перегонів Укрзалізниці приховану мінікамеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Також дивіться: Підозрюваний у вбивстві Парубія передавав росіянам інформацію про об’єкти ЗСУ, - прокуратура. ВIДЕО

Так, окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту.

Також агент намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних областях України. За вказівкою окупантів він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокаціями.

Читайте: Водії логістичної компанії коригували удари РФ по енергетиці в Дніпрі, - СБУ

Кого затримано?

Завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

СБУ затримала його за місцем проживання. Перед цим було демонтовано шпигунське обладнання та проведено заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

Також читайте: Наводив "Ланцети" на Костянтинівку: СБУ затримала російського агента, який втік на Львівщину. ФОТО

У юнака вилучили телефон із доказами роботи на РФ

Наразі йому повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Він перебуває під вартою без права внесення застави. Юнаку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ