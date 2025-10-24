В Польше осудили трех граждан Украины за поджоги по заказу российской разведки
Польский суд 24 октября вынес приговор трем гражданам Украины, которых обвинили в причастности к серии поджогов в странах Европы, совершенных по заданию российской разведки.
Как сообщила прокуратура, трое мужчин признаны виновными в совершении преступлений в составе организованной преступной группы, действовавшей на территории Польши, Литвы, Латвии.
Согласно решению суда:
Павел Т. приговорен к 5 годам лишения свободы;
Сергея Р. приговорили к 2 годам и 5 месяцам;
Владислава Я. - к 1 году и 4 месяцам.
Двое из них также признаны виновными в препятствовании расследованию поджога магазина IKEA в Вильнюсе в 2024 году.
Следствие установило, что группа поджигала объекты в Польше, Литве и Латвии, в частности магазины OBI в Варшаве, IKEA в Вильнюсе и торговый центр на улице Маривильской, 44 в Варшаве. Группа также планировала поджог магазина IKEA в Риге.
В ходе расследования было установлено, что подозреваемые изготавливали зажигательные устройства, которыми устраивали пожары дистанционно. Они записывали пожары на видео и отправляли заказчикам из России, а также публиковали на российских пропагандистских сайтах.
