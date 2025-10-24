РУС
Новости Украинские беженцы в Польше
В Польше осудили трех граждан Украины за поджоги по заказу российской разведки

последствия поджога в Варшаве

Польский суд 24 октября вынес приговор трем гражданам Украины, которых обвинили в причастности к серии поджогов в странах Европы, совершенных по заданию российской разведки.

Как сообщила прокуратура, трое мужчин признаны виновными в совершении преступлений в составе организованной преступной группы, действовавшей на территории Польши, Литвы, Латвии.

Согласно решению суда:

  • Павел Т. приговорен к 5 годам лишения свободы;

  • Сергея Р. приговорили к 2 годам и 5 месяцам;

  • Владислава Я. - к 1 году и 4 месяцам.

Двое из них также признаны виновными в препятствовании расследованию поджога магазина IKEA в Вильнюсе в 2024 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцу грозит четыре года заключения за поджог магазина IKEA в Вильнюсе

Следствие установило, что группа поджигала объекты в Польше, Литве и Латвии, в частности магазины OBI в Варшаве, IKEA в Вильнюсе и торговый центр на улице Маривильской, 44 в Варшаве. Группа также планировала поджог магазина IKEA в Риге.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые изготавливали зажигательные устройства, которыми устраивали пожары дистанционно. Они записывали пожары на видео и отправляли заказчикам из России, а также публиковали на российских пропагандистских сайтах.

Также смотрите: Польша депортировала украинца, который угрожал совершить поджог. ВИДЕО

+6
Після відсидки ще у нас повторно засудити на 20 років кожного!
24.10.2025 23:32 Ответить
+3
Замало дали цим паліям !
Вони заслуговують на довічне 😠
24.10.2025 23:33 Ответить
+2
Один рік за тероризм. Дивно.
24.10.2025 23:39 Ответить
Після відсидки ще у нас повторно засудити на 20 років кожного!
24.10.2025 23:32 Ответить
Замало дали цим паліям !
Вони заслуговують на довічне 😠
24.10.2025 23:33 Ответить
Українець, та громадянин з паспортом України, є не одне й теж! Тому автор нехай не ототожнює розрізнені поняття !!!
24.10.2025 23:39 Ответить
Один рік за тероризм. Дивно.
24.10.2025 23:39 Ответить
Треба ввести смертну кару і їх розстреляти, зрадників України за кордоном!
24.10.2025 23:40 Ответить
Ти можеш і смертну кару у ЄС ввести, і літаки біля Японії збивати, і Покровськ втримати, і Всесвіт захопити поки санітари сплять. 😁
24.10.2025 23:56 Ответить
******* ти врот, ти знову тут виліз *****, я ж тебе послав *****, що тобі не ясно пісюнва ******??
24.10.2025 23:57 Ответить
Саме цього, дебіле. 😁 Прощавай або заходь з іншого аккаунту.
24.10.2025 23:59 Ответить
Іди ***** і соси за ***, та не зайобуй людей!
25.10.2025 00:00 Ответить
Гуманно.... Можно и башни-близнецы было по-лёгкой статье распылить...
показать весь комментарий
А чому так мало дали і не вислали?
показать весь комментарий
Не вислали мабуть тому, що злочин скоєно у Польші і проти Польші.
Мало бо мабуть не так багато нанесли шкоди.
24.10.2025 23:58 Ответить
В Канаді можуть і вислати.
показать весь комментарий
надо было их расстрелять при попытке к бегству...
показать весь комментарий
