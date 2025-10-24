У Польщі засудили трьох громадян України за підпали на замовлення російської розвідки

Польський суд 24 жовтня виніс вирок трьом громадянам України, яких звинуватили у причетності до серії підпалів у країнах Європи, здійснених за завданням російської розвідки.

Як повідомила прокуратура, троє чоловіків визнані винними у скоєнні злочинів у складі організованої злочинної групи, що діяла на території Польщі, Литви, Латвії.

Згідно з рішенням суду,

Павла Т. засуджено до 5 років позбавлення волі,

Сергія Р. — до 2 років і 5 місяців,

Владислава Я. — до 1 року і 4 місяців.

Двох із них також визнано винними у перешкоджанні розслідуванню підпалу магазину IKEA у Вільнюсі у 2024 році.

Слідство встановило, що група підпалювала об’єкти в Польщі, Литві та Латвії — зокрема магазини OBI у Варшаві, IKEA у Вільнюсі та торговий центр на вулиці Маривільській, 44 у Варшаві. Група також планувала підпал магазину IKEA в Ризі.

Під час розслідування було встановлено, що підозрювані виготовляли запалювальні пристрої, якими влаштовували пожежі дистанційно. Вони записували пожежі на відео та надсилали замовникам із Росії, а також публікували на російських пропагандистських сайтах.

