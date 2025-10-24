УКР
Новини Українські біженці в Польщі
У Польщі засудили трьох громадян України за підпали на замовлення російської розвідки

наслідки підпалу у Варшаві

Польський суд 24 жовтня виніс вирок трьом громадянам України, яких звинуватили у причетності до серії підпалів у країнах Європи, здійснених за завданням російської розвідки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Як повідомила прокуратура, троє чоловіків визнані винними у скоєнні злочинів у складі організованої злочинної групи, що діяла на території Польщі, Литви, Латвії.

Згідно з рішенням суду,

  • Павла Т. засуджено до 5 років позбавлення волі,

  • Сергія Р. — до 2 років і 5 місяців,

  • Владислава Я. — до 1 року і 4 місяців.

Двох із них також визнано винними у перешкоджанні розслідуванню підпалу магазину IKEA у Вільнюсі у 2024 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцеві загрожує чотири роки ув’язнення за підпал магазину IKEA у Вільнюсі

Слідство встановило, що група підпалювала об’єкти в Польщі, Литві та Латвії — зокрема магазини OBI у Варшаві, IKEA у Вільнюсі та торговий центр на вулиці Маривільській, 44 у Варшаві. Група також планувала підпал магазину IKEA в Ризі.

Під час розслідування було встановлено, що підозрювані виготовляли запалювальні пристрої, якими влаштовували пожежі дистанційно. Вони записували пожежі на відео та надсилали замовникам із Росії, а також публікували на російських пропагандистських сайтах.

Також дивіться: Польща депортувала українця, який погрожував вчинити підпал. ВIДЕО

підпал (731) Польща (9116) українці (2621) диверсія (378)
Після відсидки ще у нас повторно засудити на 20 років кожного!
24.10.2025 23:32 Відповісти
Замало дали цим паліям !
Вони заслуговують на довічне 😠
24.10.2025 23:33 Відповісти
Один рік за тероризм. Дивно.
24.10.2025 23:39 Відповісти
24.10.2025 23:32 Відповісти
А ***** нам це гівно?
25.10.2025 00:22 Відповісти
А ти думаєш їх поляки у себе залишать?
25.10.2025 00:25 Відповісти
24.10.2025 23:33 Відповісти
Після відсидки у Польщі, якщо виживуть - нехай довічне у нас відбувають. На копальнях.
25.10.2025 00:43 Відповісти
Українець, та громадянин з паспортом України, є не одне й теж! Тому автор нехай не ототожнює розрізнені поняття !!!
24.10.2025 23:39 Відповісти
24.10.2025 23:39 Відповісти
Треба ввести смертну кару і їх розстреляти, зрадників України за кордоном!
24.10.2025 23:40 Відповісти
Ти можеш і смертну кару у ЄС ввести, і літаки біля Японії збивати, і Покровськ втримати, і Всесвіт захопити поки санітари сплять. 😁
24.10.2025 23:56 Відповісти
******* ти врот, ти знову тут виліз *****, я ж тебе послав *****, що тобі не ясно пісюнва ******??
24.10.2025 23:57 Відповісти
Саме цього, дебіле. 😁 Прощавай або заходь з іншого аккаунту.
24.10.2025 23:59 Відповісти
Іди ***** і соси за ***, та не зайобуй людей!
25.10.2025 00:00 Відповісти
Гуманно.... Можно и башни-близнецы было по-лёгкой статье распылить...
24.10.2025 23:47 Відповісти
А чому так мало дали і не вислали?
24.10.2025 23:53 Відповісти
Не вислали мабуть тому, що злочин скоєно у Польші і проти Польші.
Мало бо мабуть не так багато нанесли шкоди.
24.10.2025 23:58 Відповісти
В Канаді можуть і вислати.
24.10.2025 23:59 Відповісти
надо было их расстрелять при попытке к бегству...
24.10.2025 23:54 Відповісти
Грьобане тупориле бидло. Виїхало з України в Європу і там працює на москалоту... Вгадайте за кого воно голосувало в Україні. Це 1000% ******, які голосували або за ОПЗЖ або за ЗЕлідора. Отаке біосміття зробило все, щоб спаплюжити, зруйнувати, обісрати власну країну, а потім воно, як та сарана, чкурнула гидити та паплюжити інші країни... Адепти ПР, Зеленського, компартії, нациків мають бути заборонені на території України, бо це все антиукраїнські промоскальські секти, які працюють на руйнування української державності.
25.10.2025 00:26 Відповісти
Нацики це хто?
25.10.2025 00:43 Відповісти
мовні патрулі
25.10.2025 00:45 Відповісти
Та засуньте їх у зашморг, наробіть фоток з магнітиком на холодильник і х*й на це гівно!!!
25.10.2025 00:56 Відповісти
 
 