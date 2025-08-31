Польща депортувала українця, який погрожував вчинити підпал. ВIДЕО

У неділю, 31 серпня, Польща депортувала громадянина України, який погрожував вчинити підпал в країні.

Про це в соцмережі Х повідомив глава МВС Польщі Марчин Кервінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось і кінець історії: громадянина України, який погрожував вчинити підпал у відеороликах, розміщених в Інтернеті, примусово забрали та депортували в Україну співробітники прикордонної служби", – повідомив міністр.

Зазначається, що українця затримали 29 серпня.

Кервінський також показав відео із передачею українця українським прикордонникам.

Раніше повідомлялося, що Польща вирішила вислати з країни 15 громадян України, які, як стверджується, становили загрозу громадській безпеці.

