Польща депортувала українця, який погрожував вчинити підпал. ВIДЕО

У неділю, 31 серпня, Польща депортувала громадянина України, який погрожував вчинити підпал в країні.

Про це в соцмережі Х повідомив глава МВС Польщі Марчин Кервінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось і кінець історії: громадянина України, який погрожував вчинити підпал у відеороликах, розміщених в Інтернеті, примусово забрали та депортували в Україну співробітники прикордонної служби", – повідомив міністр.

Зазначається, що українця затримали 29 серпня.

Кервінський також показав відео із передачею українця українським прикордонникам.

Раніше повідомлялося, що Польща вирішила вислати з країни 15 громадян України, які, як стверджується, становили загрозу громадській безпеці.

Польща почала депортувати українців, яких затримали після концерту репера Коржа у Варшаві

Палії потрібні на фронті! Нехай попрацюють!
31.08.2025 23:13 Відповісти
"Ось і кінець історії: "
--------------
Це не кінець історії, це її початок. Готовий сметун для опозиції. Буде сметати владу разом з іншими опозиційними сметунами.
31.08.2025 23:15 Відповісти
Попіз🤬вав брати штурмом ТЦК 😆😂🤣

Чи це один з 22 річних, що повернувся в Україну з-за кордону😂
31.08.2025 23:19 Відповісти
І що? Раніше такого не було? З 91 року депортують, не тільки польщв, і не тільки українців.
31.08.2025 23:44 Відповісти
Знаходячись в іншій країні на правах гостя, не лізьте у внутрішню політику цієї країни, це завжди погано закінчувалось. Тим більше з екстремиськими заявами. В Рашці взагалі б грохнули або закинули в каталажку років на 20.
01.09.2025 00:31 Відповісти
«Портновські», хоть підзароблять з адвокатськими, на убогому злидню!!
