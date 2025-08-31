Польща депортувала українця, який погрожував вчинити підпал. ВIДЕО
У неділю, 31 серпня, Польща депортувала громадянина України, який погрожував вчинити підпал в країні.
Про це в соцмережі Х повідомив глава МВС Польщі Марчин Кервінський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ось і кінець історії: громадянина України, який погрожував вчинити підпал у відеороликах, розміщених в Інтернеті, примусово забрали та депортували в Україну співробітники прикордонної служби", – повідомив міністр.
Зазначається, що українця затримали 29 серпня.
Кервінський також показав відео із передачею українця українським прикордонникам.
Раніше повідомлялося, що Польща вирішила вислати з країни 15 громадян України, які, як стверджується, становили загрозу громадській безпеці.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
--------------
Це не кінець історії, це її початок. Готовий сметун для опозиції. Буде сметати владу разом з іншими опозиційними сметунами.
Чи це один з 22 річних, що повернувся в Україну з-за кордону😂