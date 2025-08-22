Польща почала депортувати українців, яких затримали після концерту репера Коржа у Варшаві

УКР
Новини Депортація українця з Польщі
2 936 43

Польща почала депортувати українців, яких затримали після концерту Макса Коржа у Варшаві

Влада Польщі почала депортувати затриманих українців через заворушення, що сталися 9 серпня під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві.

Про це пише польська газета Wyborcza, інформує Цензор.НЕТ.

Одна з депортованих, 18-річна дніпрянка Ангеліна, розповіла, що польські правоохоронці навіть не дали зібрати речі та відправили її до рідного міста Дніпро.

Вона приїхала до Польщі на початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Тепер їй заборонили вʼїзд до Шенгенської зони на пʼять років.

"Я ніколи не думала, що похід на концерт закінчиться для мене так драматично. Вони прийшли за мною о шостій ранку... Вони забрали мене і депортували до України. Мені заборонений вʼїзд до Шенгенської зони протягом пʼяти років", - заявила вона.

Ангеліна каже, що спочатку, перед концертом, вона побачила, як інші глядачі почали стрибати з трибун на газон Національного стадіону. Мовляв, саме через це вона прийняла "імпульсивне рішення" теж стрибнути.

Після цього її затримали охоронці, а потім відправили в камеру в підвальному приміщенні спортивної споруди.

Формальною причиною депортації вказали хуліганство.

Що передувало?

Нагадаємо, 9 серпня на Національному стадіоні у Варшаві відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа, популярного музичного виконавця в країнах Східної Європи.

Серед глядачів були помічені прапори ОУН-УПА, про що повідомив депутат "Права і справедливості" Даріуш Матецький, який оголосив, що передасть справу до Окружної прокуратури у Варшаві. Українець, який приніс червоно-чорний прапор на концерт, а потім демонстрував його, публікуючи кадри цього, зокрема, в TikTok, перепрошував за свою поведінку.

Під час концерту столична поліція затримала 109 осіб за низку правопорушень, зокрема, за зберігання наркотиків, порушення тілесної недоторканності працівників служби безпеки, зберігання та носіння піротехнічних засобів, а також порушення громадського порядку на масовому заході.

Співробітники поліції оштрафували 50 осіб на загальну суму близько 11 500 злотих. До суду було подано 38 клопотань про покарання.

депортація (739) концерт (236) Польща (8759) українці (2574)
Топ коментарі
+14
Побачила, що стрибають усі і...імпульсивно стрибнула теж🤯
Це якийсь природний відбір довбо...в?
показати весь коментар
22.08.2025 20:33 Відповісти
+8
Це, звісно, клас, але ще питання ***** Польща допускає в себе концерти русні?
показати весь коментар
22.08.2025 20:24 Відповісти
+8
Депортуйте усіх страждальців від війни віком від 25 років.
показати весь коментар
22.08.2025 20:27 Відповісти
***** шастать...
показати весь коментар
22.08.2025 20:24 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 20:25 Відповісти
від слова ***
показати весь коментар
22.08.2025 21:09 Відповісти
Василь Васько #582549 від слова ЧЛЕН
показати весь коментар
22.08.2025 21:24 Відповісти
Це, звісно, клас, але ще питання ***** Польща допускає в себе концерти русні?
показати весь коментар
22.08.2025 20:24 Відповісти
- Так він же *******.
- Тоді питань нема, канєшно )
показати весь коментар
22.08.2025 20:27 Відповісти
А ***** на них українці ходять? Не ходили б і не було б ніяких концертів.
показати весь коментар
22.08.2025 21:10 Відповісти
Депортуйте усіх страждальців від війни віком від 25 років.
показати весь коментар
22.08.2025 20:27 Відповісти
Ihor Ihor #577453 навіщо?
показати весь коментар
22.08.2025 20:28 Відповісти
Щоб ви очолили одне з ровідувально-штурмових відділень. Сержантське звання маєте ???
показати весь коментар
22.08.2025 20:31 Відповісти
Хто знає?
З якого окопа вилазять такі веселі незламни дурачки на кшталт Ihor Ihor #577453 ?
показати весь коментар
22.08.2025 20:34 Відповісти
А ти звідки виліз? З Макєєвскага роднічка?
показати весь коментар
22.08.2025 20:55 Відповісти
Andrew Moon залізь хутко звідки виліз
показати весь коментар
22.08.2025 21:07 Відповісти
До тебе в окоп ?
показати весь коментар
22.08.2025 20:29 Відповісти
Ні. Не до нього і не до мене. Але до наших молодших друзів та знайомих.
показати весь коментар
22.08.2025 20:33 Відповісти
старі диванні воїни,які розвалювали та розкрадали ЗСУ та країну 35 років - сидячи в тилу ,хочуть щоб молодші тепер розрібали їх лайно )))
показати весь коментар
22.08.2025 20:42 Відповісти
А ти шо от хочеш? Братушок?
показати весь коментар
22.08.2025 20:56 Відповісти
лохторат потужного попав потужно в просак. чекаємо їх в ЗСУ,
показати весь коментар
22.08.2025 20:28 Відповісти
санкції проти людей з жахливим музичним смаком
показати весь коментар
22.08.2025 20:31 Відповісти
ну це ж потужно та чудово!
показати весь коментар
22.08.2025 20:32 Відповісти
Незламно! Потужно"! Тощо...
показати весь коментар
22.08.2025 20:35 Відповісти
там дівчата були
показати весь коментар
22.08.2025 20:34 Відповісти
Щоб розуміли як там працює демократія!! Це не під час військового стану кидатися на поліцію!!! Там би за таке одразу пикою в асфальт поклали!!
показати весь коментар
22.08.2025 20:31 Відповісти
войско польське далі "воює" ?
цікаво як там москальський ****** в кукурудзяному полі ?
ще може три ряди охорони і нота протесту? обісранці грьобані
показати весь коментар
22.08.2025 20:33 Відповісти
Побачила, що стрибають усі і...імпульсивно стрибнула теж🤯
Це якийсь природний відбір довбо...в?
показати весь коментар
22.08.2025 20:33 Відповісти
Маленький крок на польський газон став великим кроком на рідну землю.
показати весь коментар
22.08.2025 20:38 Відповісти
от і добре всіх ухилянтів з НАШИМИ ПРАПОРАМИ на передок
показати весь коментар
22.08.2025 20:34 Відповісти
Отого шляпососа в шляпі з червоно-чорним прапором хутко спрямувати бігати в навушниках слухаючи коржа по дорозі Павлоград-Покровськ.
показати весь коментар
22.08.2025 20:56 Відповісти
Шо ж ти так не любиш поліцаїв, аж на передок їм пропонуєш.
показати весь коментар
22.08.2025 21:03 Відповісти
ахахахахахахааха
послухали лошарики парашинської гівнопопсятинки від лукашенківця
показати весь коментар
22.08.2025 20:41 Відповісти
А шо за пєвєц корж? Він кручє кіркорова?
показати весь коментар
22.08.2025 20:41 Відповісти
Поїде додому, поміняє прізвище і паспорт може їхати в Італію, чи Іспанію, аде не в Польщу..
показати весь коментар
22.08.2025 20:44 Відповісти
і біометрію змінити, ага.
показати весь коментар
22.08.2025 20:46 Відповісти
Це вже так непрацює.
показати весь коментар
22.08.2025 21:21 Відповісти
У вас біометричні паспорти ?
показати весь коментар
22.08.2025 20:47 Відповісти
10 років вже як.
показати весь коментар
22.08.2025 21:14 Відповісти
Ясно. Відстав я від життя, старий. (
показати весь коментар
22.08.2025 21:30 Відповісти
безвіз онлі біометрія
показати весь коментар
22.08.2025 21:30 Відповісти
не бачити тобі Геля, ще 5 років польських членів(
показати весь коментар
22.08.2025 20:55 Відповісти
Підтримую...
показати весь коментар
22.08.2025 21:10 Відповісти
Після того, як словаки зкурвились, залишилась одна-однісінька Польша, по якій можна транзитити західну зброю до України.
Поки не закінчиться війна з росією, нам дуже потрібна Польща, та й потім буде потрібна, вона в ЕС, а нам хочеться туди потрапити. То навіщо влаштовувати провокації? В кого купа зайвої енергії - на фронті не вистачає людей, там ви потрібні в мільйон разів більше, ніж в Польщі.
показати весь коментар
22.08.2025 21:11 Відповісти
Українці, не будьте ідіотами, не зв'язуйтесь ні з чим російським. Бо воно завжди тхне русскім духом і вилазить зайвими проблемами.
показати весь коментар
22.08.2025 21:34 Відповісти
 
 