Польща почала депортувати українців, яких затримали після концерту репера Коржа у Варшаві

Влада Польщі почала депортувати затриманих українців через заворушення, що сталися 9 серпня під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві.

Про це пише польська газета Wyborcza, інформує Цензор.НЕТ.

Одна з депортованих, 18-річна дніпрянка Ангеліна, розповіла, що польські правоохоронці навіть не дали зібрати речі та відправили її до рідного міста Дніпро.

Вона приїхала до Польщі на початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Тепер їй заборонили вʼїзд до Шенгенської зони на пʼять років.

"Я ніколи не думала, що похід на концерт закінчиться для мене так драматично. Вони прийшли за мною о шостій ранку... Вони забрали мене і депортували до України. Мені заборонений вʼїзд до Шенгенської зони протягом пʼяти років", - заявила вона.

Ангеліна каже, що спочатку, перед концертом, вона побачила, як інші глядачі почали стрибати з трибун на газон Національного стадіону. Мовляв, саме через це вона прийняла "імпульсивне рішення" теж стрибнути.

Після цього її затримали охоронці, а потім відправили в камеру в підвальному приміщенні спортивної споруди.

Формальною причиною депортації вказали хуліганство.

Що передувало?

Нагадаємо, 9 серпня на Національному стадіоні у Варшаві відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа, популярного музичного виконавця в країнах Східної Європи.

Серед глядачів були помічені прапори ОУН-УПА, про що повідомив депутат "Права і справедливості" Даріуш Матецький, який оголосив, що передасть справу до Окружної прокуратури у Варшаві. Українець, який приніс червоно-чорний прапор на концерт, а потім демонстрував його, публікуючи кадри цього, зокрема, в TikTok, перепрошував за свою поведінку.

Під час концерту столична поліція затримала 109 осіб за низку правопорушень, зокрема, за зберігання наркотиків, порушення тілесної недоторканності працівників служби безпеки, зберігання та носіння піротехнічних засобів, а також порушення громадського порядку на масовому заході.

Співробітники поліції оштрафували 50 осіб на загальну суму близько 11 500 злотих. До суду було подано 38 клопотань про покарання.

