Польша начала депортировать украинцев, задержанных после концерта рэпера Коржа в Варшаве
Власти Польши начали депортировать задержанных украинцев из-за беспорядков, произошедших 9 августа во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве.
Об этом пишет польская газета Wyborcza, информирует Цензор.НЕТ.
Одна из депортированных, 18-летняя днепрянка Ангелина, рассказала, что польские правоохранители даже не дали собрать вещи и отправили ее в родной город Днепр.
Она приехала в Польшу в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Теперь ей запретили въезд в Шенгенскую зону на пять лет.
"Я никогда не думала, что поход на концерт закончится для меня так драматично. Они пришли за мной в шесть утра... Они забрали меня и депортировали в Украину. Мне запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение пяти лет", - заявила она.
Ангелина говорит, что сначала, перед концертом, она увидела, как другие зрители начали прыгать с трибун на газон Национального стадиона. Мол, именно поэтому она приняла "импульсивное решение" тоже прыгнуть.
После этого ее задержали охранники, а затем отправили в камеру в подвальном помещении спортивного сооружения.
Формальной причиной депортации указали хулиганство.
Что предшествовало?
Напомним, 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве состоялся концерт белорусского рэпера Макса Коржа, популярного музыкального исполнителя в странах Восточной Европы.
Среди зрителей были замечены флаги ОУН-УПА, о чем сообщил депутат "Права и справедливости" Дариуш Матецкий, который объявил, что передаст дело в Окружную прокуратуру в Варшаве. Украинец, который принес красно-черный флаг на концерт, а затем демонстрировал его, публикуя кадры этого, в частности, в TikTok, извинялся за свое поведение.
Во время концерта столичная полиция задержала 109 человек за ряд правонарушений, в частности, за хранение наркотиков, нарушение телесной неприкосновенности работников службы безопасности, хранение и ношение пиротехнических средств, а также нарушение общественного порядка на массовом мероприятии.
Сотрудники полиции оштрафовали 50 человек на общую сумму около 11 500 злотых. В суд было подано 38 ходатайств о наказании.
- Тоді питань нема, канєшно )
З якого окопа вилазять такі веселі незламни дурачки на кшталт Ihor Ihor #577453 ?
цікаво як там москальський ****** в кукурудзяному полі ?
ще може три ряди охорони і нота протесту? обісранці грьобані
Це якийсь природний відбір довбо...в?
послухали лошарики парашинської гівнопопсятинки від лукашенківця
Поки не закінчиться війна з росією, нам дуже потрібна Польща, та й потім буде потрібна, вона в ЕС, а нам хочеться туди потрапити. То навіщо влаштовувати провокації? В кого купа зайвої енергії - на фронті не вистачає людей, там ви потрібні в мільйон разів більше, ніж в Польщі.