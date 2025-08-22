Польша начала депортировать украинцев, задержанных после концерта рэпера Коржа в Варшаве

Власти Польши начали депортировать задержанных украинцев из-за беспорядков, произошедших 9 августа во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве.

Об этом пишет польская газета Wyborcza, информирует Цензор.НЕТ.

Одна из депортированных, 18-летняя днепрянка Ангелина, рассказала, что польские правоохранители даже не дали собрать вещи и отправили ее в родной город Днепр.

Она приехала в Польшу в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Теперь ей запретили въезд в Шенгенскую зону на пять лет.

"Я никогда не думала, что поход на концерт закончится для меня так драматично. Они пришли за мной в шесть утра... Они забрали меня и депортировали в Украину. Мне запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение пяти лет", - заявила она.

Ангелина говорит, что сначала, перед концертом, она увидела, как другие зрители начали прыгать с трибун на газон Национального стадиона. Мол, именно поэтому она приняла "импульсивное решение" тоже прыгнуть.

После этого ее задержали охранники, а затем отправили в камеру в подвальном помещении спортивного сооружения.

Формальной причиной депортации указали хулиганство.

Что предшествовало?

Напомним, 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве состоялся концерт белорусского рэпера Макса Коржа, популярного музыкального исполнителя в странах Восточной Европы.

Среди зрителей были замечены флаги ОУН-УПА, о чем сообщил депутат "Права и справедливости" Дариуш Матецкий, который объявил, что передаст дело в Окружную прокуратуру в Варшаве. Украинец, который принес красно-черный флаг на концерт, а затем демонстрировал его, публикуя кадры этого, в частности, в TikTok, извинялся за свое поведение.

Во время концерта столичная полиция задержала 109 человек за ряд правонарушений, в частности, за хранение наркотиков, нарушение телесной неприкосновенности работников службы безопасности, хранение и ношение пиротехнических средств, а также нарушение общественного порядка на массовом мероприятии.

Сотрудники полиции оштрафовали 50 человек на общую сумму около 11 500 злотых. В суд было подано 38 ходатайств о наказании.

