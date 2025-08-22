РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9704 посетителя онлайн
Новости Депортация украинца из Польши
4 196 48

Польша начала депортировать украинцев, задержанных после концерта рэпера Коржа в Варшаве

Польша начала депортировать украинцев, задержанных после концерта Макса Коржа в Варшаве

Власти Польши начали депортировать задержанных украинцев из-за беспорядков, произошедших 9 августа во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве.

Об этом пишет польская газета Wyborcza, информирует Цензор.НЕТ.

Одна из депортированных, 18-летняя днепрянка Ангелина, рассказала, что польские правоохранители даже не дали собрать вещи и отправили ее в родной город Днепр.

Она приехала в Польшу в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Теперь ей запретили въезд в Шенгенскую зону на пять лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Боднар о поведении украинцев на концерте Коржа в Варшаве: Такие провокации угрожают двусторонним отношениям

"Я никогда не думала, что поход на концерт закончится для меня так драматично. Они пришли за мной в шесть утра... Они забрали меня и депортировали в Украину. Мне запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение пяти лет", - заявила она.

Ангелина говорит, что сначала, перед концертом, она увидела, как другие зрители начали прыгать с трибун на газон Национального стадиона. Мол, именно поэтому она приняла "импульсивное решение" тоже прыгнуть.

После этого ее задержали охранники, а затем отправили в камеру в подвальном помещении спортивного сооружения.

Формальной причиной депортации указали хулиганство.

Также читайте: 17-летний украинец был задержан в Польше за повреждение памятника жертвам Волынской трагедии (обновлено)

Что предшествовало?

Напомним, 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве состоялся концерт белорусского рэпера Макса Коржа, популярного музыкального исполнителя в странах Восточной Европы.

Среди зрителей были замечены флаги ОУН-УПА, о чем сообщил депутат "Права и справедливости" Дариуш Матецкий, который объявил, что передаст дело в Окружную прокуратуру в Варшаве. Украинец, который принес красно-черный флаг на концерт, а затем демонстрировал его, публикуя кадры этого, в частности, в TikTok, извинялся за свое поведение.

Во время концерта столичная полиция задержала 109 человек за ряд правонарушений, в частности, за хранение наркотиков, нарушение телесной неприкосновенности работников службы безопасности, хранение и ношение пиротехнических средств, а также нарушение общественного порядка на массовом мероприятии.

Сотрудники полиции оштрафовали 50 человек на общую сумму около 11 500 злотых. В суд было подано 38 ходатайств о наказании.

Также читайте: В Польше скандал из-за отсутствия делегации страны на встрече Трампа, Зеленского и представителей Европы в Вашингтоне

Автор: 

депортация (696) концерт (403) Польша (8619) украинцы (3899)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Побачила, що стрибають усі і...імпульсивно стрибнула теж🤯
Це якийсь природний відбір довбо...в?
показать весь комментарий
22.08.2025 20:33 Ответить
+14
Депортуйте усіх страждальців від війни віком від 25 років.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:27 Ответить
+13
Це, звісно, клас, але ще питання ***** Польща допускає в себе концерти русні?
показать весь комментарий
22.08.2025 20:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** шастать...
показать весь комментарий
22.08.2025 20:24 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 20:25 Ответить
від слова ***
показать весь комментарий
22.08.2025 21:09 Ответить
Василь Васько #582549 від слова ЧЛЕН
показать весь комментарий
22.08.2025 21:24 Ответить
Це, звісно, клас, але ще питання ***** Польща допускає в себе концерти русні?
показать весь комментарий
22.08.2025 20:24 Ответить
- Так він же *******.
- Тоді питань нема, канєшно )
показать весь комментарий
22.08.2025 20:27 Ответить
А ***** на них українці ходять? Не ходили б і не було б ніяких концертів.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:10 Ответить
Польща не воює ні з білоруссю ні з кацапами. Вони мають право запрошувати кого захочуть до себе. В мене питання якого йуха там робили українці?
показать весь комментарий
22.08.2025 22:36 Ответить
Депортуйте усіх страждальців від війни віком від 25 років.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:27 Ответить
Ihor Ihor #577453 навіщо?
показать весь комментарий
22.08.2025 20:28 Ответить
Щоб ви очолили одне з ровідувально-штурмових відділень. Сержантське звання маєте ???
показать весь комментарий
22.08.2025 20:31 Ответить
Хто знає?
З якого окопа вилазять такі веселі незламни дурачки на кшталт Ihor Ihor #577453 ?
показать весь комментарий
22.08.2025 20:34 Ответить
А ти звідки виліз? З Макєєвскага роднічка?
показать весь комментарий
22.08.2025 20:55 Ответить
Andrew Moon залізь хутко звідки виліз
показать весь комментарий
22.08.2025 21:07 Ответить
Ні, він виліз з макеєвської копанки
показать весь комментарий
22.08.2025 22:39 Ответить
До тебе в окоп ?
показать весь комментарий
22.08.2025 20:29 Ответить
Ні. Не до нього і не до мене. Але до наших молодших друзів та знайомих.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:33 Ответить
Може вертухаї із західних кордонів вам допоможуть, чи поліцаї.
показать весь комментарий
22.08.2025 22:35 Ответить
старі диванні воїни,які розвалювали та розкрадали ЗСУ та країну 35 років - сидячи в тилу ,хочуть щоб молодші тепер розрібали їх лайно )))
показать весь комментарий
22.08.2025 20:42 Ответить
А ти шо от хочеш? Братушок?
показать весь комментарий
22.08.2025 20:56 Ответить
Нормальні люди хочуть Ізраїль ) А ви мені чогось або братушок ,або зелених братушок пропонуєте .. Я між сортами лайна не обираю..
показать весь комментарий
22.08.2025 21:43 Ответить
лохторат потужного попав потужно в просак. чекаємо їх в ЗСУ,
показать весь комментарий
22.08.2025 20:28 Ответить
санкції проти людей з жахливим музичним смаком
показать весь комментарий
22.08.2025 20:31 Ответить
ну це ж потужно та чудово!
показать весь комментарий
22.08.2025 20:32 Ответить
Незламно! Потужно"! Тощо...
показать весь комментарий
22.08.2025 20:35 Ответить
там дівчата були
показать весь комментарий
22.08.2025 20:34 Ответить
ты смотрел кто там был ? В основном подростки и такооое страшное преступление попрыгали на концерте . Кому интересно посмотрите домашний мачт Маккаби Хайф там вывесили банер Убийцы 1939 Надули резиновую куклу привязали на шею польский флаг и ипали раком весь матч ! Думате поляки сильно кипятилсь ? Та хрен там все мысли только о депортаций украинцев сотни роликов миллионы коментов
показать весь комментарий
22.08.2025 21:58 Ответить
Щоб розуміли як там працює демократія!! Це не під час військового стану кидатися на поліцію!!! Там би за таке одразу пикою в асфальт поклали!!
показать весь комментарий
22.08.2025 20:31 Ответить
войско польське далі "воює" ?
цікаво як там москальський ****** в кукурудзяному полі ?
ще може три ряди охорони і нота протесту? обісранці грьобані
показать весь комментарий
22.08.2025 20:33 Ответить
Побачила, що стрибають усі і...імпульсивно стрибнула теж🤯
Це якийсь природний відбір довбо...в?
показать весь комментарий
22.08.2025 20:33 Ответить
Маленький крок на польський газон став великим кроком на рідну землю.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:38 Ответить
от і добре всіх ухилянтів з НАШИМИ ПРАПОРАМИ на передок
показать весь комментарий
22.08.2025 20:34 Ответить
Отого шляпососа в шляпі з червоно-чорним прапором хутко спрямувати бігати в навушниках слухаючи коржа по дорозі Павлоград-Покровськ.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:56 Ответить
Шо ж ти так не любиш поліцаїв, аж на передок їм пропонуєш.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:03 Ответить
ахахахахахахааха
послухали лошарики парашинської гівнопопсятинки від лукашенківця
показать весь комментарий
22.08.2025 20:41 Ответить
А шо за пєвєц корж? Він кручє кіркорова?
показать весь комментарий
22.08.2025 20:41 Ответить
Поїде додому, поміняє прізвище і паспорт може їхати в Італію, чи Іспанію, аде не в Польщу..
показать весь комментарий
22.08.2025 20:44 Ответить
і біометрію змінити, ага.
показать весь комментарий
22.08.2025 20:46 Ответить
Це вже так непрацює.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:21 Ответить
У вас біометричні паспорти ?
показать весь комментарий
22.08.2025 20:47 Ответить
10 років вже як.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:14 Ответить
Ясно. Відстав я від життя, старий. (
показать весь комментарий
22.08.2025 21:30 Ответить
безвіз онлі біометрія
показать весь комментарий
22.08.2025 21:30 Ответить
не бачити тобі Геля, ще 5 років польських членів(
показать весь комментарий
22.08.2025 20:55 Ответить
Підтримую...
показать весь комментарий
22.08.2025 21:10 Ответить
Після того, як словаки зкурвились, залишилась одна-однісінька Польша, по якій можна транзитити західну зброю до України.
Поки не закінчиться війна з росією, нам дуже потрібна Польща, та й потім буде потрібна, вона в ЕС, а нам хочеться туди потрапити. То навіщо влаштовувати провокації? В кого купа зайвої енергії - на фронті не вистачає людей, там ви потрібні в мільйон разів більше, ніж в Польщі.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:11 Ответить
Українці, не будьте ідіотами, не зв'язуйтесь ні з чим російським. Бо воно завжди тхне русскім духом і вилазить зайвими проблемами.
показать весь комментарий
22.08.2025 21:34 Ответить
 
 