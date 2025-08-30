Польща видворила 15 українців, які "становили загрозу громадській безпеці"

Польща вирішила вислати з країни 15 громадян України, які, як стверджується, становили загрозу громадській безпеці.

пр це пише RMF 24, а також повідомила польська прикордонна служба.

Кого вислали з Польщі

Прикордонники Польщі стверджують, що деякі громадяни України, яких вислали з Польщі, раніше були засуджені за численні злочини та правопорушення, зокрема, за зберігання наркотичних та психотропних речовин, крадіжки, пограбування, підробку документів, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та організацію незаконного перетину польського кордону.

Зокрема, один із висланих українців був у переліку осіб, перебування яких у Польщі вважається небажаним.

Заборонили повторний в'їзд

Окрім цього, висланим українцям заборонили повторний в'їзд до Польщі на термін від 5 до 10 років.

"Польща — дружня та відкрита країна для іноземців. Однак, немає і ніколи не буде згоди на порушення ними закону, незалежно від країни їхнього походження. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації рішуче реагуватимуть на будь-які порушення нашого правового порядку ", — сказала речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька.

