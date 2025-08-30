УКР
Депортація українця з Польщі
Польща видворила 15 українців, які "становили загрозу громадській безпеці"

Польща вирішила вислати з країни 15 громадян України, які, як стверджується, становили загрозу громадській безпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ, пр це пише RMF 24, а також повідомила польська прикордонна служба.

Кого вислали з Польщі

Прикордонники Польщі стверджують, що деякі громадяни України, яких вислали з Польщі, раніше були засуджені за численні злочини та правопорушення, зокрема, за зберігання наркотичних та психотропних речовин, крадіжки, пограбування, підробку документів, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та організацію незаконного перетину польського кордону.

Зокрема, один із висланих українців був у переліку осіб, перебування яких у Польщі вважається небажаним.

Заборонили повторний в'їзд 

Окрім цього, висланим українцям заборонили повторний в'їзд до Польщі на термін від 5 до 10 років.

"Польща — дружня та відкрита країна для іноземців. Однак, немає і ніколи не буде згоди на порушення ними закону, незалежно від країни їхнього походження. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації рішуче реагуватимуть на будь-які порушення нашого правового порядку ", — сказала  речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька.

депортація (739) Польща (8779)
Топ коментарі
+11
Так і треба! Скільки подібних розкошує у "прифронтових" зонах Закарпаття, Буковель, Микуличин, Яремча, ... Трускавець...
30.08.2025 14:32 Відповісти
+10
У бидла, як і у кацапа, немає національності.
30.08.2025 14:38 Відповісти
+8
Давно пора. Здорові бугаї, 180+, якраз для потреб оборони. Процес необхідно масштабувати.
30.08.2025 14:34 Відповісти
Так і треба! Скільки подібних розкошує у "прифронтових" зонах Закарпаття, Буковель, Микуличин, Яремча, ... Трускавець...
30.08.2025 14:32 Відповісти
Основна маса саме таких і виїхали біженцями. Нормальні українці патріоти пішли добровольцями
30.08.2025 14:40 Відповісти
На якому напрямку служиш?
30.08.2025 14:46 Відповісти
А ви пішли добровольцем чи виїхали?
30.08.2025 15:24 Відповісти
30.08.2025 15:07 Відповісти
Поляки такі смішні. Власноруч створили Бандеру, а тепер незадоволені своїм творінням.
30.08.2025 15:46 Відповісти
30.08.2025 15:10 Відповісти
30.08.2025 15:11 Відповісти
Давно пора. Здорові бугаї, 180+, якраз для потреб оборони. Процес необхідно масштабувати.
30.08.2025 14:34 Відповісти
А 180+ це які?
30.08.2025 14:37 Відповісти
це, атланти що тримають землю!
30.08.2025 14:46 Відповісти
Зрозумів. А я думав чи вага чи вік?
30.08.2025 15:09 Відповісти
180+ це квадрат в кубі

.
30.08.2025 15:59 Відповісти
То може бути зріст або довжина "чоловічої гордості" в см.
30.08.2025 15:59 Відповісти
Так якщо в сантиметрах то гордість це вже не гордість, а кара божа Уявляєте 1 метр 80 сантиметрів? Де скільки крові взяти, щоб його накачати?
30.08.2025 16:31 Відповісти
А росісян не видворили? Тоді начувайтесь..
30.08.2025 14:37 Відповісти
У бидла, як і у кацапа, немає національності.
30.08.2025 14:38 Відповісти
Так вони оце до нас видворили.
30.08.2025 14:49 Відповісти
Вони видворили наше лайно до нас. А кацапсяче нехай видворяють до кацапів.
30.08.2025 15:07 Відповісти
То так..але страшнувато за нас..
30.08.2025 15:27 Відповісти
Ну, серед видворених, 18-річна дівчина, яка була на концерті і керуючись стадним інстинктом, вибігла на поле, разом з іншими глядачами.
30.08.2025 16:07 Відповісти
Не любиш жити по законам іншої країни-вали нафіг.
30.08.2025 14:38 Відповісти
Бидлу у будь-якій країні на закони насрати. На те воно і бидло
30.08.2025 14:45 Відповісти
а хто і коли казав що в Україні нема зайвехромосомних, зрадників або просто злочинців? Такого сміття вистачає
30.08.2025 14:45 Відповісти
ВСІХ чоловіків призивного віку необхідно примусово вислати в Україну! хай рідну неньку захищають ссикуняки у спідничках!
30.08.2025 14:45 Відповісти
А жінок, чи вони не люди і громадяни цієї країни?
30.08.2025 15:26 Відповісти
Читал польскую статью о том что украинцы, чеченцы, грузины, подмяли под себя весь польский криминал. Что отличительная черта крайняя жестокость. Поляки боятся. А страх это двигатель всего.
30.08.2025 14:47 Відповісти
Не той автор писав, що на день незалежності чіплявся до українців, хотів щоб всі особисто перед ним вибачались за Бандеру?
30.08.2025 14:51 Відповісти
Будь-який кацап - то потологічний брехун ...
30.08.2025 15:10 Відповісти
https://nczas.info/2025/02/27/rekieterzy-z-importu-gangi-z-gruzji-ukrainy-i-czeczenii-brutalnie-walcza-o-wplywy-w-polskim-polswiatku/

30.08.2025 15:17 Відповісти
Najwyższy Czas! - польський ультраправий лібертаріанський консервативний суспільно-політичний щотижневий журнал. Саме це і підтверджує мій допис : кацапів , які фінансують ультраправих у Польщі у списку небажаних немає ...
30.08.2025 15:40 Відповісти
Кацапи теж починають писати про кримінал певної національності. Проводять "расчєловєчиваніє", а потім нападають. Перед нападом на Грузію, з рашки були одні новини, те, "грузини се".
30.08.2025 16:13 Відповісти
українську бидлоту і гопоту видворили,-правильно. Тільки чому наші зразу ж на кордоні не запакували їх у військові частини?? Це ж молоді бики?
30.08.2025 14:50 Відповісти
Вислали куди - до Німеччини ...?
30.08.2025 14:51 Відповісти
З якого часу вислані перебували в Польщі? Чи лише тепер спам'ятались?
30.08.2025 15:13 Відповісти
 
 