Депортация украинца из Польши
1 947 33

Польша выдворила 15 украинцев, которые "представляли угрозу общественной безопасности"

Польша решила выслать из страны 15 граждан Украины, которые, как утверждается, представляли угрозу общественной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF 24, а также сообщила польская пограничная служба.

Кого выслали из Польши

Пограничники Польши утверждают, что некоторые граждане Украины, которых выслали из Польши, ранее были осуждены за многочисленные преступления и правонарушения, в частности, за хранение наркотических и психотропных веществ, кражи, ограбления, подделку документов, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и организацию незаконного пересечения польской границы.

В частности, один из высланных украинцев был в перечне лиц, пребывание которых в Польше считается нежелательным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша работает над урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого, - МВД страны

Запретили повторный въезд

Кроме этого, высланным украинцам запретили повторный въезд в Польшу на срок от 5 до 10 лет.

"Польша - дружественная и открытая страна для иностранцев. Однако, нет и никогда не будет согласия на нарушение ими закона, независимо от страны их происхождения. Министерство внутренних дел и администрации решительно будут реагировать на любые нарушения нашего правового порядка", - сказала пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.

Читайте: Польша начала депортировать украинцев, задержаных после концерта рэпера Коржа в Варшаве

Автор: 

депортация (697) Польша (8635)
Топ комментарии
+8
Так і треба! Скільки подібних розкошує у "прифронтових" зонах Закарпаття, Буковель, Микуличин, Яремча, ... Трускавець...
30.08.2025 14:32 Ответить
30.08.2025 14:32 Ответить
+7
У бидла, як і у кацапа, немає національності.
30.08.2025 14:38 Ответить
30.08.2025 14:38 Ответить
+6
Давно пора. Здорові бугаї, 180+, якраз для потреб оборони. Процес необхідно масштабувати.
30.08.2025 14:34 Ответить
30.08.2025 14:34 Ответить
Так і треба! Скільки подібних розкошує у "прифронтових" зонах Закарпаття, Буковель, Микуличин, Яремча, ... Трускавець...
30.08.2025 14:32 Ответить
30.08.2025 14:32 Ответить
Основна маса саме таких і виїхали біженцями. Нормальні українці патріоти пішли добровольцями
30.08.2025 14:40 Ответить
30.08.2025 14:40 Ответить
На якому напрямку служиш?
30.08.2025 14:46 Ответить
30.08.2025 14:46 Ответить
А ви пішли добровольцем чи виїхали?
30.08.2025 15:24 Ответить
30.08.2025 15:24 Ответить
30.08.2025 15:07 Ответить
30.08.2025 15:07 Ответить
30.08.2025 15:10 Ответить
30.08.2025 15:10 Ответить
30.08.2025 15:11 Ответить
30.08.2025 15:11 Ответить
Давно пора. Здорові бугаї, 180+, якраз для потреб оборони. Процес необхідно масштабувати.
30.08.2025 14:34 Ответить
30.08.2025 14:34 Ответить
А 180+ це які?
30.08.2025 14:37 Ответить
30.08.2025 14:37 Ответить
це, атланти що тримають землю!
30.08.2025 14:46 Ответить
30.08.2025 14:46 Ответить
Зрозумів. А я думав чи вага чи вік?
30.08.2025 15:09 Ответить
30.08.2025 15:09 Ответить
А росісян не видворили? Тоді начувайтесь..
30.08.2025 14:37 Ответить
30.08.2025 14:37 Ответить
У бидла, як і у кацапа, немає національності.
30.08.2025 14:38 Ответить
30.08.2025 14:38 Ответить
Так вони оце до нас видворили.
30.08.2025 14:49 Ответить
30.08.2025 14:49 Ответить
Вони видворили наше лайно до нас. А кацапсяче нехай видворяють до кацапів.
30.08.2025 15:07 Ответить
30.08.2025 15:07 Ответить
То так..але страшнувато за нас..
30.08.2025 15:27 Ответить
30.08.2025 15:27 Ответить
Не любиш жити по законам іншої країни-вали нафіг.
30.08.2025 14:38 Ответить
30.08.2025 14:38 Ответить
Бидлу у будь-якій країні на закони насрати. На те воно і бидло
30.08.2025 14:45 Ответить
30.08.2025 14:45 Ответить
а хто і коли казав що в Україні нема зайвехромосомних, зрадників або просто злочинців? Такого сміття вистачає
30.08.2025 14:45 Ответить
30.08.2025 14:45 Ответить
ВСІХ чоловіків призивного віку необхідно примусово вислати в Україну! хай рідну неньку захищають ссикуняки у спідничках!
30.08.2025 14:45 Ответить
30.08.2025 14:45 Ответить
А жінок, чи вони не люди і громадяни цієї країни?
30.08.2025 15:26 Ответить
30.08.2025 15:26 Ответить
Читал польскую статью о том что украинцы, чеченцы, грузины, подмяли под себя весь польский криминал. Что отличительная черта крайняя жестокость. Поляки боятся. А страх это двигатель всего.
30.08.2025 14:47 Ответить
30.08.2025 14:47 Ответить
Не той автор писав, що на день незалежності чіплявся до українців, хотів щоб всі особисто перед ним вибачались за Бандеру?
30.08.2025 14:51 Ответить
30.08.2025 14:51 Ответить
Будь-який кацап - то потологічний брехун ...
30.08.2025 15:10 Ответить
30.08.2025 15:10 Ответить
https://nczas.info/2025/02/27/rekieterzy-z-importu-gangi-z-gruzji-ukrainy-i-czeczenii-brutalnie-walcza-o-wplywy-w-polskim-polswiatku/

30.08.2025 15:17 Ответить
30.08.2025 15:17 Ответить
Najwyższy Czas! - польський ультраправий лібертаріанський консервативний суспільно-політичний щотижневий журнал. Саме це і підтверджує мій допис : кацапів , які фінансують ультраправих у Польщі у списку небажаних немає ...
30.08.2025 15:40 Ответить
30.08.2025 15:40 Ответить
українську бидлоту і гопоту видворили,-правильно. Тільки чому наші зразу ж на кордоні не запакували їх у військові частини?? Це ж молоді бики?
30.08.2025 14:50 Ответить
30.08.2025 14:50 Ответить
Вислали куди - до Німеччини ...?
30.08.2025 14:51 Ответить
30.08.2025 14:51 Ответить
З якого часу вислані перебували в Польщі? Чи лише тепер спам'ятались?
30.08.2025 15:13 Ответить
30.08.2025 15:13 Ответить
 
 