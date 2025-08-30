Польша выдворила 15 украинцев, которые "представляли угрозу общественной безопасности"

Польша решила выслать из страны 15 граждан Украины, которые, как утверждается, представляли угрозу общественной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF 24, а также сообщила польская пограничная служба.

Кого выслали из Польши

Пограничники Польши утверждают, что некоторые граждане Украины, которых выслали из Польши, ранее были осуждены за многочисленные преступления и правонарушения, в частности, за хранение наркотических и психотропных веществ, кражи, ограбления, подделку документов, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и организацию незаконного пересечения польской границы.

В частности, один из высланных украинцев был в перечне лиц, пребывание которых в Польше считается нежелательным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша работает над урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого, - МВД страны

Запретили повторный въезд

Кроме этого, высланным украинцам запретили повторный въезд в Польшу на срок от 5 до 10 лет.

"Польша - дружественная и открытая страна для иностранцев. Однако, нет и никогда не будет согласия на нарушение ими закона, независимо от страны их происхождения. Министерство внутренних дел и администрации решительно будут реагировать на любые нарушения нашего правового порядка", - сказала пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.

Читайте: Польша начала депортировать украинцев, задержаных после концерта рэпера Коржа в Варшаве