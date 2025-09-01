Польша депортировала украинца, который угрожал совершить поджог. ВИДЕО

В воскресенье, 31 августа, Польша депортировала гражданина Украины, который угрожал совершить поджог в стране.

Об этом в соцсети Х сообщил глава МВД Польши Марчин Кервинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот и конец истории: гражданина Украины, который угрожал совершить поджог в видеороликах, размещенных в Интернете, принудительно забрали и депортировали в Украину сотрудники пограничной службы", - сообщил министр.

Отмечается, что украинца задержали 29 августа.

Кервинский также показал видео с передачей украинца украинским пограничникам.

Ранее сообщалось, что Польша решила выслать из страны 15 граждан Украины, которые, как утверждается, представляли угрозу общественной безопасности.

