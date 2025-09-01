РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10639 посетителей онлайн
Новости Видео Депортация украинца из Польши
2 542 9

Польша депортировала украинца, который угрожал совершить поджог. ВИДЕО

В воскресенье, 31 августа, Польша депортировала гражданина Украины, который угрожал совершить поджог в стране.

Об этом в соцсети Х сообщил глава МВД Польши Марчин Кервинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот и конец истории: гражданина Украины, который угрожал совершить поджог в видеороликах, размещенных в Интернете, принудительно забрали и депортировали в Украину сотрудники пограничной службы", - сообщил министр.

Отмечается, что украинца задержали 29 августа.

Кервинский также показал видео с передачей украинца украинским пограничникам.

Ранее сообщалось, что Польша решила выслать из страны 15 граждан Украины, которые, как утверждается, представляли угрозу общественной безопасности.

Читайте также: Польша начала депортировать украинцев, которых задержали после концерта рэпера Коржа в Варшаве

Автор: 

депортация (698) поджог (1117) Польша (8639)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Палії потрібні на фронті! Нехай попрацюють!
показать весь комментарий
31.08.2025 23:13 Ответить
Попіз🤬вав брати штурмом ТЦК 😆😂🤣

Чи це один з 22 річних, що повернувся в Україну з-за кордону😂
показать весь комментарий
31.08.2025 23:19 Ответить
І що? Раніше такого не було? З 91 року депортують, не тільки польщв, і не тільки українців.
показать весь комментарий
31.08.2025 23:44 Ответить
Знаходячись в іншій країні на правах гостя, не лізьте у внутрішню політику цієї країни, це завжди погано закінчувалось. Тим більше з екстремиськими заявами. В Рашці взагалі б грохнули або закинули в каталажку років на 20.
показать весь комментарий
01.09.2025 00:31 Ответить
«Портновські», хоть підзароблять з адвокатськими, на убогому злидню!!
показать весь комментарий
01.09.2025 01:39 Ответить
Треба судити в Україні і дати років 5.
показать весь комментарий
01.09.2025 06:29 Ответить
Такі вмотивовані кадри надзвичайно потрібні в Третій штурмовій. Думаю, що ВЛК в Луцьку він вже пройшов.
показать весь комментарий
01.09.2025 07:38 Ответить
Підозрюю, що якийсь житель Донецька.
показать весь комментарий
01.09.2025 07:56 Ответить
 
 