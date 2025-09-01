Польша депортировала украинца, который угрожал совершить поджог. ВИДЕО
В воскресенье, 31 августа, Польша депортировала гражданина Украины, который угрожал совершить поджог в стране.
Об этом в соцсети Х сообщил глава МВД Польши Марчин Кервинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Вот и конец истории: гражданина Украины, который угрожал совершить поджог в видеороликах, размещенных в Интернете, принудительно забрали и депортировали в Украину сотрудники пограничной службы", - сообщил министр.
Отмечается, что украинца задержали 29 августа.
Кервинский также показал видео с передачей украинца украинским пограничникам.
Ранее сообщалось, что Польша решила выслать из страны 15 граждан Украины, которые, как утверждается, представляли угрозу общественной безопасности.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи це один з 22 річних, що повернувся в Україну з-за кордону😂