УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9202 відвідувача онлайн
Новини Затримання підпалювачів Завербовані агенти ФСБ
762 2

Підпалювали авто та адмінбудівлі на Київщині та Житомирщині: засуджено трьох агентів РФ, - СБУ

підпал

За матеріалами Служби безпеки України та Нацполіції терміни ув’язнення отримали троє агентів ФСБ, які підпалювали автомобілі Сил оборони та будівлі держустанов у північних регіонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

Як встановило слідство, всі фігуранти знайшли своїх кураторів через телеграм-канали, шукаючи "легкі заробітки".

Київщина

На Київщині у липні 2024 року затримали агентурну пару, яка підпалила мультівен ЗСУ та два позашляховики, що призначалися для українських військових. Зловмисники знімали підпали на відео та надсилали їх замовникам. Суд призначив кожному по 5,5 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 15 років тюрми отримали дезертир та його спільник, які на замовлення РФ підпалювали об’єкти "Укрзалізниці", - СБУ

Житомирщина

У Житомирській області засудили 21-річного рецидивіста, який у лютому цього року підпалив адмінбудівлю сільради. За цей злочин він отримав 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Усіх трьох підпалювачів визнано винними за статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі засудили трьох громадян України за підпали на замовлення російської розвідки

Автор: 

Київська область (4588) підпал (767) СБУ (13876) Житомирська область (1348)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому не були пристрелені за збройний опір при затриманні
показати весь коментар
07.11.2025 17:45 Відповісти
Рєцідів можна, ЗСУ - зась...
показати весь коментар
07.11.2025 17:58 Відповісти
 
 