РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10508 посетителей онлайн
Новости Заявления о мире Прекращение войны
1 331 14

Война между РФ и Украиной завершится до 2027 года, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что мир в войне России против Украины будет достигнут до 2027 года. Сейчас только Кремль хочет продолжать боевые действия.

Об этом Макрон заявил на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Россия не желает мира

"Только Россия выбрала войну. Ничто не оправдывало этот выбор... Сегодня только Россия решила продолжать эту войну и даже усиливать ее. Напоминаю, что с марта прошлого года украинцы четко подтвердили свою готовность к миру, и что, учитывая американские инициативы, поддержанные европейцами, и значительную работу, которую мы проделали за последние месяцы, все готово для мира", - подчеркнул Макрон.

Он отметил, что только Россия "отказывается это сделать".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна провести глубокие реформы на пути в ЕС, - Макрон

Мир до 2027 года и давление на РФ

Макрон отметил, что "усиление ударов по энергетической инфраструктуре Украины является еще одним доказательством этой агрессии и цинизма".

В то же время он подчеркнул, что в первый день российской агрессии Франция "сделала четкий выбор: однозначную и непоколебимую поддержку Украины".

"Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года. Я считаю, что последние месяцы были отмечены решениями, которые стали настоящими поворотными моментами", - добавил лидер Франции.

  • Политик считает, что объединение Европейского Союза с Соединенными Штатами и основными партнерами для давления на РФ имеет ключевое значение.

Читайте также: Есть "определенный прогресс" в завершении войны в Украине. Урегулируем после Газы, - Уиткофф

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1481) война в Украине (6868) прекращения огня (364)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Якщо до 2027-го буде мир, то можна буде не постачати обіцяні меморандумом літаки до 2035-го, а залишити собі?
показать весь комментарий
17.11.2025 16:22 Ответить
+2
До 2027 року, але малось на увазі в 2027, але до 2030 вже точно хоча розраховуємо на 2035-й.
показать весь комментарий
17.11.2025 16:29 Ответить
+1
Нагадую, що з минулого березня українці чітко підтвердили свою готовність до миру..."
- саме тому війна і буде продовжуватись ! Нащо кацапам зупинятися , якщо всі погоджуються віддати їм теритрію., яку вони вже захопили ?
показать весь комментарий
17.11.2025 16:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо до 2027-го буде мир, то можна буде не постачати обіцяні меморандумом літаки до 2035-го, а залишити собі?
показать весь комментарий
17.11.2025 16:22 Ответить
"Это вряд ли!" (с)
показать весь комментарий
17.11.2025 16:23 Ответить

показать весь комментарий
17.11.2025 16:24 Ответить
Нагадую, що з минулого березня українці чітко підтвердили свою готовність до миру..."
- саме тому війна і буде продовжуватись ! Нащо кацапам зупинятися , якщо всі погоджуються віддати їм теритрію., яку вони вже захопили ?
показать весь комментарий
17.11.2025 16:24 Ответить
хранцузьске сподівання в котрий раз, " зеленими примарами прикрашене було...
показать весь комментарий
17.11.2025 16:25 Ответить
Арестовича надивився...... І розпочав вангувати!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:26 Ответить
До 2027 року, але малось на увазі в 2027, але до 2030 вже точно хоча розраховуємо на 2035-й.
показать весь комментарий
17.11.2025 16:29 Ответить
2035 більш реалістично, враховуючи цифри щомісячної мобілізації й мобресурс України й те, що його трохи збільшать всякими додатковими закручуваннями гайок. Якраз десь так і вистачить.
показать весь комментарий
17.11.2025 16:39 Ответить
Засвоїв месьє Емануель науку - казати все, що подобається Зє, бо не дай Боже знову запалає Нотр-дам-де Парі, або ще хуже, як султан Оману ... .
показать весь комментарий
17.11.2025 16:33 Ответить
Коли ж то ***** здохне
показать весь комментарий
17.11.2025 16:33 Ответить
Як же вона може не закінчитися в 2027 році, якщо вже в наступному році (2026) буде крах російської економіки, а ще робота над гарантіями безпеки від вірних союзників майже закінчена? Звісно закінчиться.
показать весь комментарий
17.11.2025 16:37 Ответить
...майже таке вже було-росія протримається пів року...потім рік потім -в неї багато ресурсів..потім треба мирні переговори..може досить вже по вухах їздити а почати щось дійсно робити?
показать весь комментарий
17.11.2025 16:48 Ответить
Курочка в гнезде- а яйцо в........
показать весь комментарий
17.11.2025 16:56 Ответить
Якщо ти передаси трішки бімб з ЯЗ, то так, завершиться.
показать весь комментарий
17.11.2025 17:04 Ответить
 
 