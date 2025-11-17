Война между РФ и Украиной завершится до 2027 года, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что мир в войне России против Украины будет достигнут до 2027 года. Сейчас только Кремль хочет продолжать боевые действия.

Об этом Макрон заявил на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже, информирует Цензор.НЕТ.

Россия не желает мира

"Только Россия выбрала войну. Ничто не оправдывало этот выбор... Сегодня только Россия решила продолжать эту войну и даже усиливать ее. Напоминаю, что с марта прошлого года украинцы четко подтвердили свою готовность к миру, и что, учитывая американские инициативы, поддержанные европейцами, и значительную работу, которую мы проделали за последние месяцы, все готово для мира", - подчеркнул Макрон.

Он отметил, что только Россия "отказывается это сделать".

Мир до 2027 года и давление на РФ

Макрон отметил, что "усиление ударов по энергетической инфраструктуре Украины является еще одним доказательством этой агрессии и цинизма".

В то же время он подчеркнул, что в первый день российской агрессии Франция "сделала четкий выбор: однозначную и непоколебимую поддержку Украины".

"Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года. Я считаю, что последние месяцы были отмечены решениями, которые стали настоящими поворотными моментами", - добавил лидер Франции.

Политик считает, что объединение Европейского Союза с Соединенными Штатами и основными партнерами для давления на РФ имеет ключевое значение.

