Украина должна провести глубокие реформы на пути в ЕС, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз будет сложным и потребует проведения серьезных реформ, в частности в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "І-У".
"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Украина принадлежит к европейской семье не только благодаря своему географическому положению, но и благодаря своим ценностям, истории и мужеству. Путь в Европейский Союз будет сложным. Он потребует усилий и глубоких реформ, в частности в области верховенства права, прозрачности, управления и борьбы с коррупцией", - сказал Макрон.
Он также заявил, что верит "в решимость украинского народа осуществить эти реформы" и "в президента Зеленского, который их проведет".
Что предшествовало?
-
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник утром прибыл в Париж. В аэропорту Вилакубле для украинского лидера провели официальную церемонию встречи.
- Также сообщалось, что Зеленский и Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования.
- Накануне визита Зеленский заявлял, что подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Жаль, що "Портрет" не знає французської мови....
наче макарон не з кварталу95. хоча....
Начать с себя?
Не радоваться так сильно при встрече с коррупционером Зеленским
Не обнимать так нежно коррупционера Зеленского
Не целовать так нежно коррупционера Зеленского
Не гладить его нежно по спинке
Когда вы,мсье президент Франции ,делаете подобное под камеры
Вы тем самым ОБЕЛЯЕТЕ эту тварь
Ведь приличный,порядочный человек не может
Делать подобное с тем, кто МАРОДЕРИТ у своего народа
Во время самой страшной войны столетия
Начните реформы с себя ,мсье ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ
Будь ласка!!!!!
Не пали контору мля!
Ти і Зеленський підписали історичну угоду між Францією та Україною і все.
Про необхідність проведення серйозних реформ, зокрема у сфері верховенства права та боротьби з корупцією для вступу в ЄС кріпакам знати не обов'язково!!!
Реформи - "Не на часі!".
На цьому швидкий піар не отримаєш.
Француз.
Що з нього візьмеш...
Є такий вислів, що кожен народ має ту владу яку заслуговує, значить якщо влада- корупціонери, то і народ НЕ заслуговує на повагу. Але до нашого народу це не відноситься. Чому не відноситься - поясню.
Все що в нас впливове - є наслідком імперії СССР.
Комуняцька номенклатура СССР (гниди московських вошей), яка не є похідною від українського народу, ще з 1991 року стали номенклатурою в Україні. Вони впродовж десятиліть створювались для нас москвою із негідників і зрадників.
Вони захопили українську політику, бізнес, телеканали і все тримають до сих пір. Прийшовши із ссср зі своїми суддями, прокурорами і т.п. Створили олігархат.
Створили для себе "інститути соціології" для малювання як би результатів опитувань для маніпулювання суспільною свідомістю по спецтехнологіям. Розділились на групи, які конкурують між собою на виборах.
Через телеканали вдовблюють народу хто хороший, а хто поганий і за кого голосувати.
І чіпко тримають все ще з 1991 року і не відпускають. А виборці вимушені обирати тільки із них, бо в бюлетенях тільки вони. Це демократія?