Украина должна провести глубокие реформы на пути в ЕС, - Макрон

Европа должна отказаться от зависимости от США, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз будет сложным и потребует проведения серьезных реформ, в частности в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "І-У".

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Украина принадлежит к европейской семье не только благодаря своему географическому положению, но и благодаря своим ценностям, истории и мужеству. Путь в Европейский Союз будет сложным. Он потребует усилий и глубоких реформ, в частности в области верховенства права, прозрачности, управления и борьбы с коррупцией", - сказал Макрон.

Он также заявил, что верит "в решимость украинского народа осуществить эти реформы" и "в президента Зеленского, который их проведет".

Что предшествовало?

  • Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник утром прибыл в Париж. В аэропорту Вилакубле для украинского лидера провели официальную церемонию встречи.

  • Также сообщалось, что Зеленский и Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования.
  • Накануне визита Зеленский заявлял, что подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации.

Топ комментарии
+2
Макрону потрібно послухати серійні гундосики, та Єдыний. У нас все в мармеляді. Зеленскій очолив, і розпочав масштабну боротьбу з корупцією. І це паралельно з потужними реформами, які якраз це і дозволили.
показать весь комментарий
17.11.2025 16:04 Ответить
+1
Міндіч вже провів реформу. Яких вам ще реформ не вистачає?
показать весь комментарий
17.11.2025 16:03 Ответить
+1
Макрон все!!! щнає!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:08 Ответить
Макрон щось знає - але дипломатично натякає....
Жаль, що "Портрет" не знає французської мови....
показать весь комментарий
17.11.2025 16:01 Ответить
Макрон все!!! щнає!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:08 Ответить
Україна має провести реформи? З півтораметровим блазнем і його ЗЕбанутою коМАНДОЮ? Ну які реформи, коли вся ця ЗЕбанута наволоч краде наче в останній день.
показать весь комментарий
17.11.2025 16:02 Ответить
Міндіч вже провів реформу. Яких вам ще реформ не вистачає?
показать весь комментарий
17.11.2025 16:03 Ответить
Макрону потрібно послухати серійні гундосики, та Єдыний. У нас все в мармеляді. Зеленскій очолив, і розпочав масштабну боротьбу з корупцією. І це паралельно з потужними реформами, які якраз це і дозволили.
показать весь комментарий
17.11.2025 16:04 Ответить
Поїхав до друга поплакатись, а друг - пятачком та у зелені екскременти. 🤢
показать весь комментарий
17.11.2025 16:05 Ответить
Він також заявив, що вірить в президента Зеленського, який їх проведе Джерело: https://censor.net/ua/n3585490

наче макарон не з кварталу95. хоча....
показать весь комментарий
17.11.2025 16:07 Ответить
А Ви на кишені зверніть увагу - там в одній з них - велика дуля! Настільки велика, що навіть кишеня не ховає! 😁
показать весь комментарий
17.11.2025 16:13 Ответить
кремировать мародеров?
показать весь комментарий
17.11.2025 16:10 Ответить
...має .безперечно має...мабуть у тисячний раз має провести реформи...і кожен раз проводе і проводе..тільк відкати та хабарі зростають..а так -да проводе...
показать весь комментарий
17.11.2025 16:11 Ответить
І хто ж їх проведе - єрмак з зеленським? Руки цим корупціонерам тиснув?
показать весь комментарий
17.11.2025 16:14 Ответить
А не могли бы вы ,мсье ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ
Начать с себя?
Не радоваться так сильно при встрече с коррупционером Зеленским
Не обнимать так нежно коррупционера Зеленского
Не целовать так нежно коррупционера Зеленского
Не гладить его нежно по спинке
Когда вы,мсье президент Франции ,делаете подобное под камеры
Вы тем самым ОБЕЛЯЕТЕ эту тварь
Ведь приличный,порядочный человек не может
Делать подобное с тем, кто МАРОДЕРИТ у своего народа
Во время самой страшной войны столетия
Начните реформы с себя ,мсье ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ
Будь ласка!!!!!
показать весь комментарий
17.11.2025 16:18 Ответить
Макрон!
Не пали контору мля!
Ти і Зеленський підписали історичну угоду між Францією та Україною і все.
Про необхідність проведення серйозних реформ, зокрема у сфері верховенства права та боротьби з корупцією для вступу в ЄС кріпакам знати не обов'язково!!!
Реформи - "Не на часі!".
На цьому швидкий піар не отримаєш.
Француз.
Що з нього візьмеш...
показать весь комментарий
17.11.2025 16:21 Ответить
рехворми на павзі
показать весь комментарий
17.11.2025 16:45 Ответить
2 чувака нашли друг друга...
показать весь комментарий
17.11.2025 16:59 Ответить
Вся Європа і весь світ мають знати таке.

Є такий вислів, що кожен народ має ту владу яку заслуговує, значить якщо влада- корупціонери, то і народ НЕ заслуговує на повагу. Але до нашого народу це не відноситься. Чому не відноситься - поясню.

Все що в нас впливове - є наслідком імперії СССР.

Комуняцька номенклатура СССР (гниди московських вошей), яка не є похідною від українського народу, ще з 1991 року стали номенклатурою в Україні. Вони впродовж десятиліть створювались для нас москвою із негідників і зрадників.

Вони захопили українську політику, бізнес, телеканали і все тримають до сих пір. Прийшовши із ссср зі своїми суддями, прокурорами і т.п. Створили олігархат.
Створили для себе "інститути соціології" для малювання як би результатів опитувань для маніпулювання суспільною свідомістю по спецтехнологіям. Розділились на групи, які конкурують між собою на виборах.
Через телеканали вдовблюють народу хто хороший, а хто поганий і за кого голосувати.
І чіпко тримають все ще з 1991 року і не відпускають. А виборці вимушені обирати тільки із них, бо в бюлетенях тільки вони. Це демократія?
показать весь комментарий
17.11.2025 17:11 Ответить
 
 