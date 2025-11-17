Украина должна провести глубокие реформы на пути в ЕС, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз будет сложным и потребует проведения серьезных реформ, в частности в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "І-У".

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Украина принадлежит к европейской семье не только благодаря своему географическому положению, но и благодаря своим ценностям, истории и мужеству. Путь в Европейский Союз будет сложным. Он потребует усилий и глубоких реформ, в частности в области верховенства права, прозрачности, управления и борьбы с коррупцией", - сказал Макрон.

Он также заявил, что верит "в решимость украинского народа осуществить эти реформы" и "в президента Зеленского, который их проведет".

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник утром прибыл в Париж. В аэропорту Вилакубле для украинского лидера провели официальную церемонию встречи.

Также сообщалось, что Зеленский и Макрон подписали соглашение о приобретении Украиной оборонного оборудования.

Накануне визита Зеленский заявлял, что подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации.

