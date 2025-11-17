Зеленский прибыл в Париж: ожидаются новые оборонные договоренности с Францией
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник утром прибыл в Париж. В аэропорту Вилакубле для украинского лидера провели официальную церемонию встречи.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
В канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона ранее отметили, что во время переговоров стороны обсудят двустороннее сотрудничество в энергетической, экономической и оборонной сферах, а также вопросы гарантий безопасности в рамках "Коалиции желающих".
Программой визита предусмотрено подписание письма о намерениях по поставкам Францией военного оборудования и расширению партнерства в оборонной промышленности. Зеленский также посетит Штаб многонациональных сил для Украины.
Кроме того, в Елисейском дворце участники встречи подпишут ряд важных двусторонних соглашений, направленных на углубление сотрудничества между странами.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский сообщал, что Украина готовит историческое оборонное соглашение с Францией.
- По словам Макрона, Франция предоставит Украине дополнительные истребители Mirage и зенитные ракеты Aster.
"Подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации. Нашей защиты неба. Наших других оборонных возможностей. По графику визита это будет в понедельник. Хорошее содержание визита. Это то, что действительно помогает Украине защищаться и достигать целей", - отметил глава государства.
