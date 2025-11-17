РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10264 посетителя онлайн
Новости Встреча Зеленского с Макроном
547 11

Зеленский прибыл в Париж: ожидаются новые оборонные договоренности с Францией

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник утром прибыл в Париж. В аэропорту Вилакубле для украинского лидера провели официальную церемонию встречи.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона ранее отметили, что во время переговоров стороны обсудят двустороннее сотрудничество в энергетической, экономической и оборонной сферах, а также вопросы гарантий безопасности в рамках "Коалиции желающих".

Программой визита предусмотрено подписание письма о намерениях по поставкам Францией военного оборудования и расширению партнерства в оборонной промышленности. Зеленский также посетит Штаб многонациональных сил для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция и Украина заключат соглашение о ракетах, системах ПВО и самолетах, - Reuters

Кроме того, в Елисейском дворце участники встречи подпишут ряд важных двусторонних соглашений, направленных на углубление сотрудничества между странами.

Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский сообщал, что Украина готовит историческое оборонное соглашение с Францией.
  • По словам Макрона, Франция предоставит Украине дополнительные истребители Mirage и зенитные ракеты Aster.

  • "Подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации. Нашей защиты неба. Наших других оборонных возможностей. По графику визита это будет в понедельник. Хорошее содержание визита. Это то, что действительно помогает Украине защищаться и достигать целей", - отметил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского после "Миндичгейта" обвалился на 40% и сейчас находится на уровне менее 20%, - Железняк. ВИДЕО

Автор: 

визит (3189) Зеленский Владимир (22618) Париж (423)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
вкрадене переховує падлюка
показать весь комментарий
17.11.2025 11:21 Ответить
+4
ще нові ?... старих недостатньо для тотальної перемоги ?
показать весь комментарий
17.11.2025 11:18 Ответить
+4
Коли будуть поставки - тоді й пишіть - а то одні анонси
показать весь комментарий
17.11.2025 11:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ще нові ?... старих недостатньо для тотальної перемоги ?
показать весь комментарий
17.11.2025 11:18 Ответить
Коли будуть поставки - тоді й пишіть - а то одні анонси
показать весь комментарий
17.11.2025 11:18 Ответить
вкрадене переховує падлюка
показать весь комментарий
17.11.2025 11:21 Ответить
Які домовленості? Ти ж вже незаконний президент
показать весь комментарий
17.11.2025 11:28 Ответить
Программа "Время" ( вернее ее новостные авторы, аплодируют стоя!) Хотя, по стилю изложения можно заподозрить плагиат!
показать весь комментарий
17.11.2025 11:29 Ответить
чергове НІ#УЯ
показать весь комментарий
17.11.2025 11:29 Ответить
... обсудят двустороннее сотрудничество в энергетической, экономической и оборонной сферах.

Нужно было Миндича отправлять по энергетике решать. Он больше в теме
показать весь комментарий
17.11.2025 11:30 Ответить
Просочилось, шо новые "Рафали" будут. К 2035 году.
показать весь комментарий
17.11.2025 11:46 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2025 11:47 Ответить
Важкий випадок. Світові світила в ступорі - як провести операцію по розділенню оманських близнюків
показать весь комментарий
17.11.2025 12:00 Ответить
Що може зелений мародер запропонувати Франції? Як витратити 500 мільярдів бюджетних грошей на асфальт і назвати це своїм проектом? Якби витратив свої, то таке, а так під час все, що мало йти на оборону і захист народу від потвори, яка запускає на міста ракети - зарив в асфальт. Буде переконувати, що він патріот? По діях видно - мародер і найбільший ворог для українськолго народу.
показать весь комментарий
17.11.2025 11:59 Ответить
 
 