Зеленський прибув до Парижа: очікуються нові оборонні домовленості з Францією

Президент України Володимир Зеленський у понеділок вранці прибув до Парижа. В аеропорту Вілакубле для українського лідера провели офіційну церемонію зустрічі.

У канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона раніше зазначили, що під час переговорів сторони обговорять двосторонню співпрацю в енергетичній, економічній та оборонній сферах, а також питання гарантій безпеки в межах "Коаліції охочих".

Програмою візиту передбачене підписання Листа про наміри щодо постачання Францією військового обладнання та розширення партнерства в оборонній промисловості. Зеленський також відвідає Штаб багатонаціональних сил для України.

Крім того, у Єлисейському палаці учасники зустрічі підпишуть низку важливих двосторонніх угод, спрямованих на поглиблення співпраці між країнами.

Що передувало?

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна готує історичну оборонну угоду з Францією.

За словами Макрона, Франція надасть Україні додаткові винищувачі Mirage та зенітні ракети Aster.

"Підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації. Нашого захисту неба. Наших інших оборонних спроможностей. За графіком візиту це буде в понеділок. Хороший зміст візиту. Це те, що дійсно допомагає Україні захищатися та досягати цілей", - зазначив глава держави.

