Зеленський прибув до Парижа: очікуються нові оборонні домовленості з Францією
Президент України Володимир Зеленський у понеділок вранці прибув до Парижа. В аеропорту Вілакубле для українського лідера провели офіційну церемонію зустрічі.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
У канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона раніше зазначили, що під час переговорів сторони обговорять двосторонню співпрацю в енергетичній, економічній та оборонній сферах, а також питання гарантій безпеки в межах "Коаліції охочих".
Програмою візиту передбачене підписання Листа про наміри щодо постачання Францією військового обладнання та розширення партнерства в оборонній промисловості. Зеленський також відвідає Штаб багатонаціональних сил для України.
Крім того, у Єлисейському палаці учасники зустрічі підпишуть низку важливих двосторонніх угод, спрямованих на поглиблення співпраці між країнами.
Що передувало?
- Раніше Зеленський повідомляв, що Україна готує історичну оборонну угоду з Францією.
- За словами Макрона, Франція надасть Україні додаткові винищувачі Mirage та зенітні ракети Aster.
"Підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації. Нашого захисту неба. Наших інших оборонних спроможностей. За графіком візиту це буде в понеділок. Хороший зміст візиту. Це те, що дійсно допомагає Україні захищатися та досягати цілей", - зазначив глава держави.
