Зеленський прибув до Парижа: очікуються нові оборонні домовленості з Францією

Президент України Володимир Зеленський у понеділок вранці прибув до Парижа. В аеропорту Вілакубле для українського лідера провели офіційну церемонію зустрічі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

У канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона раніше зазначили, що під час переговорів сторони обговорять двосторонню співпрацю в енергетичній, економічній та оборонній сферах, а також питання гарантій безпеки в межах "Коаліції охочих".

Програмою візиту передбачене підписання Листа про наміри щодо постачання Францією військового обладнання та розширення партнерства в оборонній промисловості. Зеленський також відвідає Штаб багатонаціональних сил для України.

Крім того, у Єлисейському палаці учасники зустрічі підпишуть низку важливих двосторонніх угод, спрямованих на поглиблення співпраці між країнами.

Що передувало?

  • Раніше Зеленський повідомляв, що Україна готує історичну оборонну угоду з Францією.
  • За словами Макрона, Франція надасть Україні додаткові винищувачі Mirage та зенітні ракети Aster.

  • "Підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації. Нашого захисту неба. Наших інших оборонних спроможностей. За графіком візиту це буде в понеділок. Хороший зміст візиту. Це те, що дійсно допомагає Україні захищатися та досягати цілей", - зазначив глава держави.

вкрадене переховує падлюка
17.11.2025 Відповісти
ще нові ?... старих недостатньо для тотальної перемоги ?
17.11.2025 Відповісти
Коли будуть поставки - тоді й пишіть - а то одні анонси
17.11.2025 Відповісти
Які домовленості? Ти ж вже незаконний президент
17.11.2025 Відповісти
Программа "Время" ( вернее ее новостные авторы, аплодируют стоя!) Хотя, по стилю изложения можно заподозрить плагиат!
17.11.2025 Відповісти
чергове НІ#УЯ
17.11.2025 Відповісти
... обсудят двустороннее сотрудничество в энергетической, экономической и оборонной сферах.

Нужно было Миндича отправлять по энергетике решать. Он больше в теме
17.11.2025 Відповісти
Просочилось, шо новые "Рафали" будут. К 2035 году.
17.11.2025 Відповісти
17.11.2025 Відповісти
Важкий випадок. Світові світила в ступорі - як провести операцію по розділенню оманських близнюків
17.11.2025 Відповісти
Що може зелений мародер запропонувати Франції? Як витратити 500 мільярдів бюджетних грошей на асфальт і назвати це своїм проектом? Якби витратив свої, то таке, а так під час все, що мало йти на оборону і захист народу від потвори, яка запускає на міста ракети - зарив в асфальт. Буде переконувати, що він патріот? По діях видно - мародер і найбільший ворог для українськолго народу.
17.11.2025 Відповісти
 
 