Підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації, - Зеленський.

Франція та Іспанія готують пакети допомоги Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Оборонна угода з Францією

За його словами, завтра, 17 листопада, він відвідає Францію.

"Підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації. Нашого захисту неба. Наших інших оборонних спроможностей. За графіком візиту це буде в понеділок. Хороший зміст візиту. Це те, що дійсно допомагає Україні захищатися та досягати цілей", - зазначив глава держави.

Окрім того, у вівторок, 18 листопада, Зеленський відвідає Іспанію.

Як зауважив президент, пріоритет для України - посилення ППО.

Що передувало?

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна готує історичну оборонну угоду з Францією.

За словами Макрона, Франція надасть Україні додаткові винищувачі Mirage та зенітні ракети Aster.

