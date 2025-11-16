Підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації, - Зеленський
Франція та Іспанія готують пакети допомоги Україні.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Оборонна угода з Францією
За його словами, завтра, 17 листопада, він відвідає Францію.
"Підготовлено історичну угоду з Францією. Буде значне посилення нашої бойової авіації. Нашого захисту неба. Наших інших оборонних спроможностей. За графіком візиту це буде в понеділок. Хороший зміст візиту. Це те, що дійсно допомагає Україні захищатися та досягати цілей", - зазначив глава держави.
Окрім того, у вівторок, 18 листопада, Зеленський відвідає Іспанію.
Як зауважив президент, пріоритет для України - посилення ППО.
Що передувало?
- Раніше Зеленський повідомляв, що Україна готує історичну оборонну угоду з Францією.
- За словами Макрона, Франція надасть Україні додаткові винищувачі Mirage та зенітні ракети Aster.
