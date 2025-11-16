РУС
1 366 25

Подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации, - Зеленский

Макрон и Зеленский

Франция и Испания готовят пакеты помощи Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Оборонное соглашение с Францией

По его словам, завтра, 17 ноября, он посетит Францию.

"Подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации. Нашей защиты неба. Наших других оборонных возможностей. По графику визита это будет в понедельник. Хорошее содержание визита. Это то, что действительно помогает Украине защищаться и достигать целей", - отметил глава государства.

Кроме того, во вторник, 18 ноября, Зеленский посетит Испанию.

Как отметил президент, приоритет для Украины - усиление ПВО.

Читайте также: Зеленский провел совещание с Умеровым: Готовим новые оборонные договоренности, которые усилят украинскую боевую авиацию

Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский сообщал, что Украина готовит историческое оборонное соглашение с Францией.
  • По словам Макрона, Франция предоставит Украине дополнительные истребители Mirage и зенитные ракеты Aster.

Читайте: Зеленский и Макрон обсудили поставку дополнительных самолетов Mirage и усиление санкций против РФ

