Подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации, - Зеленский

Франция и Испания готовят пакеты помощи Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Оборонное соглашение с Францией

По его словам, завтра, 17 ноября, он посетит Францию.

"Подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации. Нашей защиты неба. Наших других оборонных возможностей. По графику визита это будет в понедельник. Хорошее содержание визита. Это то, что действительно помогает Украине защищаться и достигать целей", - отметил глава государства.

Кроме того, во вторник, 18 ноября, Зеленский посетит Испанию.

Как отметил президент, приоритет для Украины - усиление ПВО.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский сообщал, что Украина готовит историческое оборонное соглашение с Францией.

По словам Макрона, Франция предоставит Украине дополнительные истребители Mirage и зенитные ракеты Aster.

