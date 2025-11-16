Подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации, - Зеленский
Франция и Испания готовят пакеты помощи Украине.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Оборонное соглашение с Францией
По его словам, завтра, 17 ноября, он посетит Францию.
"Подготовлено историческое соглашение с Францией. Будет значительное усиление нашей боевой авиации. Нашей защиты неба. Наших других оборонных возможностей. По графику визита это будет в понедельник. Хорошее содержание визита. Это то, что действительно помогает Украине защищаться и достигать целей", - отметил глава государства.
Кроме того, во вторник, 18 ноября, Зеленский посетит Испанию.
Как отметил президент, приоритет для Украины - усиление ПВО.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский сообщал, что Украина готовит историческое оборонное соглашение с Францией.
- По словам Макрона, Франция предоставит Украине дополнительные истребители Mirage и зенитные ракеты Aster.
