379 7

Готовим сильное историческое соглашение с Францией, - Зеленский

Зеленский встретился с Макроном

Украина готовит историческое оборонное соглашение с Францией и энергетическое соглашение с Грецией для гарантий газоснабжения.

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Работаем с партнерами, чтобы наполнить программу PURL – программу, которая позволяет нам покупать американское оружие, и в частности системы ПВО, ракеты к ним. Особенно важно в этой программе – ракеты для Patriot. В ночь на сегодня Patriot очень хорошо сработали – есть сбивание российской баллистики. Но нужно еще значительно больше сил, систем, ракет к ним, чтобы защищать жизни. На этой неделе есть решение государств Северной Европы – Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии – и наших балтийских друзей: еще 500 миллионов долларов в программу PURL, это существенно нам поможет.

Мы готовим поставки также других сильных систем ПВО, усиление нашей авиации – готовим сильное соглашение с Францией, и в ближайшее время мы финализируем его, уверен, наше – историческое соглашение.

Мы готовим соглашение и с Грецией по энергетике, чтобы максимально расширить варианты поставок газа в Украину на эту зиму и в стратегической перспективе. Соглашения с различными странами Европы – от Норвегии до Греции, чтобы у нашего государства были гарантии обеспечения газом", - сказал Зеленский.

14.11.2025 22:53 Ответить
Сильну і потужну
14.11.2025 22:53 Ответить
дістали старі сценарії, минулих сезонів голобородька!!!!!
притула, наш президент!
а, поки микола буде гинути в окопах....
тцк, ні куди не поділося!
оті командири м'ясники нікуди не поділися!
серлещ досі у наглядовій раді!
стюардеса дебілка свириденка досі смокче у дєрьмака!
14.11.2025 22:55 Ответить
Почав забувати слова… певно стрес.
14.11.2025 22:56 Ответить
Типа удивил. Почти каждый день "исторические" видосы, годами...
14.11.2025 22:59 Ответить
ЗЛН-ПНХ. -Думаю мене заблокують за це , але стриматись не можу , згадався 2014 .
14.11.2025 23:00 Ответить
Оманська Гнида готує угоду

14.11.2025 23:06 Ответить
 
 