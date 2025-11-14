Готовим сильное историческое соглашение с Францией, - Зеленский
Украина готовит историческое оборонное соглашение с Францией и энергетическое соглашение с Грецией для гарантий газоснабжения.
Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Работаем с партнерами, чтобы наполнить программу PURL – программу, которая позволяет нам покупать американское оружие, и в частности системы ПВО, ракеты к ним. Особенно важно в этой программе – ракеты для Patriot. В ночь на сегодня Patriot очень хорошо сработали – есть сбивание российской баллистики. Но нужно еще значительно больше сил, систем, ракет к ним, чтобы защищать жизни. На этой неделе есть решение государств Северной Европы – Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии – и наших балтийских друзей: еще 500 миллионов долларов в программу PURL, это существенно нам поможет.
Мы готовим поставки также других сильных систем ПВО, усиление нашей авиации – готовим сильное соглашение с Францией, и в ближайшее время мы финализируем его, уверен, наше – историческое соглашение.
Мы готовим соглашение и с Грецией по энергетике, чтобы максимально расширить варианты поставок газа в Украину на эту зиму и в стратегической перспективе. Соглашения с различными странами Европы – от Норвегии до Греции, чтобы у нашего государства были гарантии обеспечения газом", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
притула, наш президент!
а, поки микола буде гинути в окопах....
тцк, ні куди не поділося!
оті командири м'ясники нікуди не поділися!
серлещ досі у наглядовій раді!
стюардеса дебілка свириденка досі смокче у дєрьмака!