Готуємо сильну історичну угоду з Францією, - Зеленський

Україна готує історичну оборонну угоду з Францією та енергетичну угоду з Грецією для гарантій газопостачання.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Працюємо з партнерами, щоб наповнити програму PURL – програму, яка дозволяє нам купувати американську зброю, і зокрема системи ППО, ракети до них. Особливо важливо в цій програмі – ракети для "петріотів". У ніч на сьогодні "петріоти" дуже добре спрацювали – є збиття російської балістики. Але треба ще значно більше сил, систем, ракет до них, щоб захищати життя. На цьому тижні є рішення держав Північної Європи – Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії – та наших балтійських друзів: ще 500 мільйонів доларів у програму PURL, це суттєво нам допоможе.

Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду.

Ми готуємо угоду і з Грецією по енергетиці, щоб максимально розширити варіанти постачання газу в Україну на цю зиму і в стратегічній перспективі. Домовленості з різними країнами Європи – від Норвегії до Греції, щоб у нашої держави були гарантії забезпечення газом", - сказав Зеленський.