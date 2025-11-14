Готуємо сильну історичну угоду з Францією, - Зеленський
Україна готує історичну оборонну угоду з Францією та енергетичну угоду з Грецією для гарантій газопостачання.
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Працюємо з партнерами, щоб наповнити програму PURL – програму, яка дозволяє нам купувати американську зброю, і зокрема системи ППО, ракети до них. Особливо важливо в цій програмі – ракети для "петріотів". У ніч на сьогодні "петріоти" дуже добре спрацювали – є збиття російської балістики. Але треба ще значно більше сил, систем, ракет до них, щоб захищати життя. На цьому тижні є рішення держав Північної Європи – Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії – та наших балтійських друзів: ще 500 мільйонів доларів у програму PURL, це суттєво нам допоможе.
Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду.
Ми готуємо угоду і з Грецією по енергетиці, щоб максимально розширити варіанти постачання газу в Україну на цю зиму і в стратегічній перспективі. Домовленості з різними країнами Європи – від Норвегії до Греції, щоб у нашої держави були гарантії забезпечення газом", - сказав Зеленський.
Більшість танкерів російського псевдотіньового флоту мали до 2022р грецьких власників. Зараз перереєстровані на різні британські офшори, та на французів. В американському санкційному списку у зв'язку з тіньовим флотом росії, ірану та венесуели найчастіше трапляються громадяни британії, франції та греції.
