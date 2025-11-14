3 262 28

Готуємо сильну історичну угоду з Францією, - Зеленський

Зеленський зустрівся з Макрон

Україна готує історичну оборонну угоду з Францією та енергетичну угоду з Грецією для гарантій газопостачання.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Працюємо з партнерами, щоб наповнити програму PURL – програму, яка дозволяє нам купувати американську зброю, і зокрема системи ППО, ракети до них. Особливо важливо в цій програмі – ракети для "петріотів". У ніч на сьогодні "петріоти" дуже добре спрацювали – є збиття російської балістики. Але треба ще значно більше сил, систем, ракет до них, щоб захищати життя. На цьому тижні є рішення держав Північної Європи – Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії – та наших балтійських друзів: ще 500 мільйонів доларів у програму PURL, це суттєво нам допоможе.

Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду.

Ми готуємо угоду і з Грецією по енергетиці, щоб максимально розширити варіанти постачання газу в Україну на цю зиму і в стратегічній перспективі. Домовленості з різними країнами Європи – від Норвегії до Греції, щоб у нашої держави були гарантії забезпечення газом", - сказав Зеленський.

ЗЛН-ПНХ. -Думаю мене заблокують за це , але стриматись не можу , згадався 2014 .
14.11.2025 23:00 Відповісти
Активно обещающий ворюга...
Фонтан идей по сцанью в уши....
Обецанки цацанки.. а дурным радость...
Зеля вор... и найпотужнейший брехун...
14.11.2025 23:09 Відповісти
Сильну і потужну
14.11.2025 22:53 Відповісти
щоб ти не дожив до тої угоди, на тому світі тобі угод покидьок
14.11.2025 23:32 Відповісти
дістали старі сценарії, минулих сезонів голобородька!!!!!
притула, наш президент!
а, поки микола буде гинути в окопах....
тцк, ні куди не поділося!
оті командири м'ясники нікуди не поділися!
серлещ досі у наглядовій раді!
стюардеса дебілка свириденка досі смокче у дєрьмака!
14.11.2025 22:55 Відповісти
Почав забувати слова… певно стрес.
14.11.2025 22:56 Відповісти
Типа удивил. Почти каждый день "исторические" видосы, годами...
14.11.2025 22:59 Відповісти
від цього 4ленограя вийде черговий пшик..
14.11.2025 23:13 Відповісти
Головне, що видав анонс,щоб новини було чим заповнити.
А чи щось вийде з того,для нього діло десяте.
14.11.2025 23:45 Відповісти
Готує потужність, а взагалі у себе треба щось виробляти а не надіятися на інших країн, ти не подумав про це?
14.11.2025 23:17 Відповісти
відволікае злодюга людей як тільки може.
14.11.2025 23:18 Відповісти
Сторічна угода з UK + сильна історична угода з RF (не плутати з РФ!)...
Це ж самашетчиє дєньґі палучаюцца!
14.11.2025 23:18 Відповісти
а ця угода потужна теж? ... ну слава Богу
14.11.2025 23:32 Відповісти
"Готуємо сильну історичну угоду, а Покровськ почекає".
14.11.2025 23:36 Відповісти
Обнимашки с СИМВОЛОМ КОРРУПЦИИ ?
Надо непременно пригласить на встречу САРКОЗИ
Он все - таки не последний человек на этом поприще во Франции
14.11.2025 23:39 Відповісти
Угоду з грецією? Оце цирк. Скільки він вже угод напідписував від імені українців?
Більшість танкерів російського псевдотіньового флоту мали до 2022р грецьких власників. Зараз перереєстровані на різні британські офшори, та на французів. В американському санкційному списку у зв'язку з тіньовим флотом росії, ірану та венесуели найчастіше трапляються громадяни британії, франції та греції.
15.11.2025 01:38 Відповісти
А коли злодії сидіти будуть у тюрмі ?
15.11.2025 06:40 Відповісти
Коли сяде Зеленський!
15.11.2025 09:54 Відповісти
Геть мудака!
15.11.2025 08:13 Відповісти
Два наріка злигались. Буде сильний бода- бум з лікувального коксу.
15.11.2025 09:19 Відповісти
А не хоче він у відставку? Гіршого президента ще не було.
15.11.2025 09:28 Відповісти
Мабуть потужну !
15.11.2025 09:53 Відповісти
ВСІ ПОПЕРЕДНІ "СИЛЬНІ, ПОТУЖНІ ІСТОРИЧНІ ЗЕЛЕНІ ОБІЦЯНКИ І УГОДИ "ЗЕ" ВКАЗУЮТЬ .ЩО І ЦЯ Є ЗВІЗДОЖ ЗЕЛЕНОГО АФЕРИСТА
15.11.2025 10:04 Відповісти
Секретарь СНБО Украины уехал в Катар и вряд ли собирается возвращаться, пишет "Останнiй бастiон". Умеров находился в Турции, где якобы присутствовал на переговорах по обмену пленными между Россией и Украиной. Ни одна из причастных стран не подтверждала факт проведения таких переговоров
15.11.2025 10:14 Відповісти
"Був захищений перешийок до Криму. 5 ліній мінування. До 22 року владою було знято 3.5 млн мін. Відведені були війська.Азовське море було розміноване. Сам зе приїздив контролювати той процес"- ОЛ.
Про що він зараз,хто з таким піде на угоду?
15.11.2025 13:52 Відповісти
 
 