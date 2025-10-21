Зеленский провел совещание с Умеровым: Готовим новые оборонные договоренности, которые усилят украинскую боевую авиацию

Во вторник, 21 октября, президент Владимир Зеленский провел совещание с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Обсудили, в частности, новые оборонные договоренности, которые имеют целью усилить украинскую боевую авиацию.

Усиление украинской авиации

"Совещание с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Несколько приоритетов. Первый: готовим новые оборонные договоренности, которые усилят украинскую боевую авиацию. Это часть нашей стратегии для создания достаточно крепких Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, чтобы гарантировать безопасность нашего государства долгосрочно", - рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул важность того, чтобы все государственные институты и составляющие Сил обороны, которые задействованы в подготовке и будут задействованы в реализации соглашения, были должным образом скоординированы.

Подготовка к встрече "Коалиции желающих"

"Второй приоритет: на неделе состоятся встречи с лидерами европейского сообщества, а также нашей коалиции желающих. Каждое государство, каждый лидер должны четко понимать, что может поддержать нас наиболее эффективно именно в это время", - сказал глава государства.

Он отметил, что для стран-партнеров Украины должны быть четко определены и доведены потребности Украины в ПВО, а также:

Конкретное наполнение пакетов оборонной поддержки;

расширение программы PURL;

перечень необходимого оборудования для восстановления энергетики после ударов;

Координация в усилении санкций.

Подготовка к заседанию Ставки

"Третий пункт: обсудили повестку дня встреч Ставки, которые состоятся в ближайшее время. Также подробно работаем над потребностями нашей оборонной промышленности. И чтобы такие потребности удовлетворялись максимально полно, в частности, состоится трансформация аппарата СНБО. Показатель обеспечения фронта украинским оружием на конец этого года должен быть не менее 50%. Нужно это выполнить", - добавил глава государства.

