556 20

Зеленский провел совещание с Умеровым: Готовим новые оборонные договоренности, которые усилят украинскую боевую авиацию

зеленский, умеров

Во вторник, 21 октября, президент Владимир Зеленский провел совещание с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Обсудили, в частности, новые оборонные договоренности, которые имеют целью усилить украинскую боевую авиацию.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Усиление украинской авиации

"Совещание с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Несколько приоритетов. Первый: готовим новые оборонные договоренности, которые усилят украинскую боевую авиацию. Это часть нашей стратегии для создания достаточно крепких Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, чтобы гарантировать безопасность нашего государства долгосрочно", - рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул важность того, чтобы все государственные институты и составляющие Сил обороны, которые задействованы в подготовке и будут задействованы в реализации соглашения, были должным образом скоординированы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Подготовка к встрече "Коалиции желающих"

"Второй приоритет: на неделе состоятся встречи с лидерами европейского сообщества, а также нашей коалиции желающих. Каждое государство, каждый лидер должны четко понимать, что может поддержать нас наиболее эффективно именно в это время", - сказал глава государства.

Он отметил, что для стран-партнеров Украины должны быть четко определены и доведены потребности Украины в ПВО, а также:

  • Конкретное наполнение пакетов оборонной поддержки;
  • расширение программы PURL;
  • перечень необходимого оборудования для восстановления энергетики после ударов;
  • Координация в усилении санкций.

Читайте также: Зеленский встретится с западными союзниками в Лондоне, - Макрон

Подготовка к заседанию Ставки

"Третий пункт: обсудили повестку дня встреч Ставки, которые состоятся в ближайшее время. Также подробно работаем над потребностями нашей оборонной промышленности. И чтобы такие потребности удовлетворялись максимально полно, в частности, состоится трансформация аппарата СНБО. Показатель обеспечения фронта украинским оружием на конец этого года должен быть не менее 50%. Нужно это выполнить", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина работает с США, чтобы, все же, получить необходимое количество систем Patriot, - Зеленский

Автор: 

авиация (2933) Зеленский Владимир (22341) Умеров Рустем (656)
Топ комментарии
+10
відновити,посилити,поглибити,наповнити) імітація бурхливої діяльності, в релізах кімченина правди і те більше.
показать весь комментарий
21.10.2025 16:40 Ответить
+8
Де авіація а де Умєров - як він її посилить - вчепить собі пропелер?
показать весь комментарий
21.10.2025 16:37 Ответить
+5
"Дела в колхозе шли плохо. Можно было бы сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже. "
показать весь комментарий
21.10.2025 16:49 Ответить
Де авіація а де Умєров - як він її посилить - вчепить собі пропелер?
показать весь комментарий
21.10.2025 16:37 Ответить
Стосовно посилення авіації то з Умеровим можна було і не радитися. Віповідь - ніяк!
показать весь комментарий
21.10.2025 16:54 Ответить
відновити,посилити,поглибити,наповнити) імітація бурхливої діяльності, в релізах кімченина правди і те більше.
показать весь комментарий
21.10.2025 16:40 Ответить
Нахера він нам потрібен?
показать весь комментарий
21.10.2025 16:50 Ответить
бачте,ну якщо майдана на нього вже немає, то буде по старій укр традиції, Зеленський окремо, нарід окремо)
показать весь комментарий
21.10.2025 16:54 Ответить
чергова схема мародерства на крові
показать весь комментарий
21.10.2025 16:55 Ответить
Мабуть, турбують його та родичів, майнові надходження у Філадельфії, в США!! Все ж, як не крути, а на держслужбі Умеров ошивався, і тут такі гроші раптом?? Керівник СБУ ГПУ САП НАБУ БЕБ податкова, Нацбанк, НацдержСлужби, як і зеленський, мають до нього теж фахові питання??

- Что там было? Как ты спасся?" - Каждый лез и приставал, Но умеров только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то…
показать весь комментарий
21.10.2025 16:40 Ответить
то щетинився як йож - сумашедший - шо ж возьмьош
показать весь комментарий
21.10.2025 16:44 Ответить
Хочеться цьому головному гівнокомандовачу,статисту,піарщику під сраку чоботом Що в нього найкраще виходить це гундосі відосики,замітьте, щоденні.
показать весь комментарий
21.10.2025 16:44 Ответить
Пи₴дець українській бойовій авіації
показать весь комментарий
21.10.2025 16:48 Ответить
"Дела в колхозе шли плохо. Можно было бы сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже. "
показать весь комментарий
21.10.2025 16:49 Ответить
Два смердючих цапа вкритих кровю українців.
показать весь комментарий
21.10.2025 16:55 Ответить
"домовленості" это почти как "меморандум". наверное, лучше б маринад шашлыков обговорили, или методы попилов - тут экспертность налицо.
показать весь комментарий
21.10.2025 16:56 Ответить
6 сентября - "Україна вже вийшла на показник майже 60% "
21 сентября - "на кінець цього року має бути не менше ніж 50 %"
квалификация, динамика, приоритеты, цели.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:20 Ответить
Мабуть Трамп Б-2 пообіцяв
показать весь комментарий
21.10.2025 17:42 Ответить
Яка всенародна довіра і любов до Умєрова,прям як до Єрмака
показать весь комментарий
21.10.2025 18:00 Ответить
Умєров секретар Єрмака( радбез - це ж як і все конституційно за вовкою а насправді під Єрмаком) - ведуть абсолютно свій тьорки, роблячи вигляд державної діяльності.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:12 Ответить
Це він хоче нам нагадати про ''Мрію'', яку залишив ворогу для знищення і про спалений завод ''Антонова''?
показать весь комментарий
21.10.2025 18:18 Ответить
злодий свий хлопець як тильки закиньчиться вийна головне перекрити кордон щоб не повтикали
показать весь комментарий
21.10.2025 18:21 Ответить
Обговорив посилення оброни з чиновником, який на посаді міністра оборони просрав ту саму оборонку. Для чого ця новина? Імітація бурхливої імітаційності. Як замучили ці безкорисні і бездарні імітатори...
показать весь комментарий
21.10.2025 18:23 Ответить
 
 